เจ้าอาวาสเครียด เผาศพก็ต้องใช้น้ำมัน วอนถ้าเห็นไปกรอกน้ำมันอย่าว่ากัน

คนตายก็โดน! พระเครียด เผาศพก็ต้องใช้น้ำมัน หลังน้ำมันขาดแคลน วอนถ้าเห็นไปกรอกน้ำมันอย่าว่ากัน ล่าสุดมีผู้ถวายน้ำมันให้แล้ว
เรียกได้ว่ากระทบกับทุกส่วนสำหรับวิกฤติขาดแคลนน้ำมัน หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก บอม อารามบอย หรือ พระสมุห์สามารถ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดวิจิตราราม จังหวัดพิจิตร ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “วันนี้ที่วัดมีเผา 1 ศพ วันจันทร์ 1 อังคาร 1 เข้าใหม่อีก 1
แต่ศพที่วัดดำเนินการเผาใช้นำมันดีเซล เตาเผาปลอดมลพิษ ต่อศพประมาณ 60 ลิตร
ชีวิตเจ้าอาวาสต้องออกหาน้ำมันเผาศพ เย็นนี้ ใครเห็นอาตมาไปกรอกน้ำมันอย่าพึ่งว่ากันเพราะต้องนำไปเผาศพ”
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาหลวงพี่บอมได้อัปเดตว่า “อนุโมทนาร้านสากลโทรทัศน์ ถวายน้ำมันไว้เผาศพ 60 ลิตร
แจ้งเพื่อทราบตามที่ข่าวออก
เนื่องจากเมื่อวานอาตมาได้โพสต์เฟสว่าจะต้องไปขอกรอกน้ำมันเพื่อจะนำมาเผาศพจำนวน4 ศพ ที่รอการเผาอยู่ โยมเห็นอาตมาจะได้เข้าใจว่านำไปเผาศพ เพราะบ้างครั้งโยมไม่เข้าใจว่าพระกรองไปทำไม และทำไมเจ้าอาวาสต้องไปกรองเองอย่าว่าแต่ไปกรองน้ำมันเผาศพเลย ศพก็ยกมาแล้ว เจ้าอาวาสวัดนี้ เพราะวัดนี้อำนวยความสะดวกให้โยมอยู่แล้ว แค่แจ้งว่าจะมีศพเข้าพระทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ที่วัดวิจิตราราม (วัดใหม่) จัดตั้งโครงการ มรณาแฮปปี้ ช่วยเหลือศพรายได้น้อย ทางวัดได้ดำเนินการมาหลายศพ
ในการเผาศพแต่ละครั้งต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผา ใช้ประมาณ 60 ลิตร ต่อครั้ง เพราะต้องใช้หัวเผา 2 หัว เผาศพ 1 หัว เผาควัน 1 หัว”
