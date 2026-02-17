ผญบ.ติดคอนเทนต์ ยิงปืนฉลองตรุษจีน ในคลิปลั่นเองยิงได้ถูกก.ม. ก่อนถูกจับ
กลายเป็นบทเรียนราคาแพงของนักสร้างคอนเทนต์ในเครื่องแบบ ผู้ใหญ่บ้านคนดังเมืองสุพรรณฯ นึกคึกชักปืนไรเฟิลรัวยิงข้างศาลตายายแทนการจุดประทัดวันตรุษจีน ก่อนโพสต์โชว์โซเชียลจนเป็นเหตุให้ถูกแจ้งข้อหาหนัก นายอำเภอฮึ่ม! หากทำซ้ำ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปชายคนหนึ่งโชว์การยิงปืนไรเฟิลเสียงสนั่นหวั่นไหวบริเวณข้างศาลตายาย เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนแทนการจุดประทัดแบบเดิมๆ
ในคลิปมีการอ้างว่า ปืนมีทะเบียนถูกต้องและการยิงในเขตบ้านตัวเองไม่ถือว่าผิดกฎหมาย จนกระทั่งทราบภายหลังว่าชายในคลิปคือ “ผู้ใหญ่ตี๋” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ล่าสุด 17 ก.พ.ที่ผ่านมา พ.จ.อ.สุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำเภอบางปลาม้า ออกมาระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จึงได้ประสานตำรวจ สภ.บางปลาม้า เชิญตัวผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวมาสอบสวน เบื้องต้นมีการดำเนินคดีอาญาในข้อหา “ยิงปืนโดยใช่เหตุ” ตามมาตรา 376 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ในส่วนของมาตรการทางปกครอง นายอำเภอเตรียมเรียกมาตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ส่วนอาวุธปืนไรเฟิลที่มีทะเบียนนั้น จะดำเนินการทำทัณฑ์บนไว้ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน หากพบพฤติกรรมเสี่ยงเช่นนี้อีกจะใช้อำนาจเพิกถอนใบอนุญาตครอบครองปืนทั้งหมดที่มีอยู่ทันที
ทางด้าน “ผู้ใหญ่ตี๋” หลังจากเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ได้ออกมาเปิดใจยอมรับผิดพร้อมขอโทษสังคม โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากความ “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” และตีความกฎหมายผิดพลาด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เกมพลิก “ดราม่าส้มแจกพัน“ ที่แท้จัดฉากเรียกยอดไลค์ สาวรับติดคอนเทนต์ หลังไมค์หาผู้สมัคร
- แฉคลิป สาวนอนบนสายพานกระเป๋า สนามบินกระบี่ โซเชียลถล่ม ติดคอนเทนต์ไปไหม
- ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: