ทัวร์ลงยับ! พนง.ใช้มือเปล่าชงชา อ้างทำคอนเทนต์ เลียนแบบอินเดีย สั่งเด้งแล้ว
แทบอ้วก! พนักงานใช้มือเปล่าชงชาโชว์โซเชียล อ้างเลียนแบบสไตล์อินเดีย ยันทำคอนเทนต์เรียกยอดวิว ไม่ได้ขายลูกค้าจริง ล่าสุด ไล่ออก เหตุผิดกฎร้ายแรง สั่งลดตำแหน่ง ผจก. เซ่นคลิปฉาวทำลายภาพลักษณ์
สื่อต่างประเทศรายงานข่าว แบรนด์ชานมชื่อดังระดับโลกออกมาเคลื่อนไหวอย่างดุเดือด หลังปรากฏคลิปวิดีโอไวรัลที่ทำเอาลูกค้าถึงกับขย้อน หลังพนักงานสาวในชุดยูนิฟอร์มโชว์ลีลาการชงชาแบบแฮนด์เมด ด้วยการใช้มือเปล่าคนเครื่องดื่มและโกยวัตถุดิบอย่างสนุกสนาน จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องสุขอนามัย ล่าสุด บริษัทต้นสังกัดไม่รอช้าสั่งเชือดไก่ให้ลิงดูทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาขาในห้างสรรพสินค้า Longwen Baolong Plaza เมืองจางโจว มณฑลฟูเจี้ยน พนักงานหญิงรายหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยและชุดพนักงานถูกต้อง แต่กลับกระทำพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักความสะอาด หยิบจับส่วนผสมลงแก้วโดยไม่สวมถุงมือ ทั้งยังใช้มือเปล่าลงไปคนในแก้วเครื่องดื่ม และเทชาให้ไหลผ่านมือตัวเองลงสู่แก้ว รวมทั้งกวาดวัตถุดิบที่หกหล่นบนเคาน์เตอร์ กลับใส่ลงไปในแก้วแล้วคนต่อหน้าตาเฉย
หลังจากคลิปถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ม.ค.) แบรนด์ดังออกแถลงการณ์ผ่าน Weibo ระบุว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบสวนภายใน พบว่าพนักงานคนดังกล่าวจงใจถ่ายคลิปเพื่อสร้างกระแสในโลกออนไลน์ อ้างว่าต้องการทำคอนเทนต์เลียนแบบชานมสไตล์อินเดีย
ทางบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงใกล้เวลาปิดร้าน พนักงานคนนี้ใช้วัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาทำคอนเทนต์ และภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเครื่องดื่มแก้วดังกล่าวถูกทิ้งทันทีหลังถ่ายคลิป และไม่ได้ถูกนำไปเสิร์ฟหรือขายให้ลูกค้าแต่อย่างใด
แม้จะอ้างว่าเป็นเพียงคอนเทนต์และไม่ได้ขายจริง แต่ทางบริษัทรู้สึกตกใจและโกรธมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการกระทำที่ละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างร้ายแรง และทำลายความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์และสุขอนามัยมาโดยตลอด เพราะปกติทางแบรนด์ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิต
หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น พนักงานต้นเรื่องถูกไล่ออกทันที ส่วนสาขาที่เกิดเหตุถูกสั่งปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดและต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมทั้งผู้จัดการร้านและผู้ดูแลถูกสั่งลดตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบต่อความหละหลวมในการดูแลลูกน้อง
ทั้งนี้ บริษัททิ้งท้ายว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นช่องโหว่ในการอบรมพนักงานและการกำกับดูแลรายวัน ซึ่งบริษัทจะเร่งแก้ไขและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก
How they prepare your tea at major Chinese tea chain 🇨🇳 Chagee (霸王茶姬), which has opened 3 stores in California…
[the video was uploaded to Douyin on Jan 5, 2026.]
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/dizQDVlzK1
— Byron Wan (@Byron_Wan) January 6, 2026
