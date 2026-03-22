ศรราม ฟาดเดือด! ตอกกลับ กุ้งพลอย ดราม่าไลฟ์ขำปมนางโจรขโมยเงิน

“ซามูไรพ่อลูกอ่อน” หมดความอดทน! หลังอดีตภรรยาไลฟ์ขำปมฉายานางโจรขโมยเงิน แซวอยากเป็นโจรขโมยหัวใจ ฝ่ายชายฉะยับถามหาจิตสำนึกความเป็นแม่
กลายเป็นดราม่าร้อนระอุบนโลกโซเชียล เมื่ออดีตพระเอกดัง “หนุ่ม” ศรราม เทพพิทักษ์ ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับอดีตภรรยา กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ แบบเจ็บจี๊ดถึงทรวง หลังจากฝ่ายหญิงไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับถึงวีรกรรมในอดีตอย่างสนุกปาก โดยเฉพาะประเด็นการขโมยเงินสามี ซึ่งเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ครอบครัวพังทลาย
ชนวนเหตุครั้งนี้เริ่มจากการที่กุ้งพลอยได้ไลฟ์สดเล่าเรื่องราวในอดีตพร้อมให้ฉายาตัวเองว่า “นางโจรขโมยเงินผัว” และเรียกศรรามว่า “ยัยตัวร้ายกับนายซุปเปอร์สตาร์” หรือจะเอา “นางโจรกับซามูไรพ่อลูกอ่อน” ก่อนจะทิ้งท้ายประโยคติดตลกว่า เมื่อก่อนขโมยเงิน ตอนนี้นางโจรจะกลับมาขโมยหัวใจ ตอนนี้มีทางเลือกเยอะ !
เมื่อคลิปดังกล่าวโผล่ไปให้ศรรามได้เห็นเข้าเท่านั้น เจ้าตัวถึงกับควันออกหู ! รีบแชร์คลิปนั้นพร้อมรัวแคปชั่นตอกกลับอย่างรุนแรงว่า “คนขโมยสนุก แต่คนโดนขโมยไม่สนุก ของกูไม่เป็นไร แต่ของลูกมันสมควรเป็นแม่มั้ย?” พร้อมติดแฮชแท็กสุดจี๊ดอย่าง #มีเมียเมื่อพร้อม #มีแม่เมื่อพร้อม #ปลอม
ประเด็นสำคัญที่ทำให้ หนุ่ม ศรราม ฟาดหนักขนาดนี้ คือการที่ฝ่ายหญิงมักจะออกมาดราม่าผ่านสื่อว่า “อยากขอโอกาสนอนกอดลูกสักคืนหนึ่ง” แต่ในขณะเดียวกันกลับนำเรื่องการขโมยของหรือขโมยเงินในบ้านมาพูดเล่นเป็นเรื่องตลก
ทางฝั่งศรรามมองว่า พฤติกรรมในอดีตที่เคยขโมยทรัพย์สินเพื่อไปจัดการปัญหาหนี้สินจากการพนันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาล้อเล่น โดยเฉพาะเมื่อมีลูกสาวเข้ามาเกี่ยวข้อง เจ้าตัวจึงอดไม่ได้จะตั้งคำถามแบบอ้อมๆ ถึงวุฒิภาวะและความเหมาะสมของการเป็น “แม่” ที่ดียังมีอยู่หรือไม่ ? หากยังมองว่าการกระทำผิดศีลธรรมในอดีตเป็นเรื่องน่าขำ.
- กุ้งพลอยแฉยับไล่อดีตเมียเพราะพนัน แต่จ้างพี่เลี้ยงเด็กติดพนัน
- ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจากเสก โลโซ
- อัยการสั่งฟ้อง นานา ไรบีนา พร้อมพวก 4 คน คดีฉ้อโกง 195 ล้าน
