ข่าว

รร.ดังโต้กลับดราม่า! หลังโพสต์ออนไลน์ทำผู้ปกครองตระหนก

เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 09:48 น.
55
ภาพ @Facebook

โรงเรียนแจงข้อมูลโซเชียลคลาดเคลื่อน ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบัน ขู่ฟันกฎหมายหากไม่หยุดบิดเบือนข้อเท็จจริง

จากกรณีกลุ่มเฟซบุ๊ก “ข้อสอบเข้า ป.1 สาธิตเกษตร” นำโพสต์เก่าเมื่อเดือน ก.พ.ของผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กซึ่งแสดงความรู้สึกเจ็บปวด กับ XXX และคนอื่นๆ อีก 12 คน ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา เนื้อหาโจมตีสถานศึกษาว่า “โรงเรียนที่กล้าลบผลงานตัวตนของเด็ก, โดนจับพิรุธความซ่อนเร้นได้ เคลมทุกสิ่ง ขับเคลื่อนด้วยเงินบริจาค ห้องเป็นพัดลม ฝุ่นระดับสีแดง เน้นกีฬา และบินฉ่ำ”

อกจากนี้ยังมีข้อความที่เป็นการตำหนิการบริหารงานของโรงเรียนในหลายด้าน เช่น เรื่องความล่าช้าในการแก้ปัญหาฝุ่น/การติดตั้งแอร์, ความไม่โปร่งใสในการใช้เงินบริจาค, คุณภาพทางวิชาการที่เน้นกิจกรรม/กีฬามากเกินไปจนเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการที่ผู้บริหารแสดงท่าทีดูถูกศักยภาพของเด็กนักเรียน จนเป็นเหตุให้ผู้โพสต์ตัดสินใจลาออกจากสถานศึกษาแห่งนี้

เนื้อหาโพสต์โจมตีสถานศึกษาบนสื่ออนไลน์
ภาพ @Facebook
เนื้อหาโพสต์โจมตีสถานศึกษาบนสื่ออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569
ภาพ @Facebook

ล่าสุด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จึงออกประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่า ข้อมูลที่มีการนำเสนอบนโซเชียลนั้นเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการดำเนินงานของโรงเรียนนั้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาและการบริหารจัดการทุกขั้นตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสวัสดิภาพ การอบรมสั่งสอน หรือการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของนักเรียนทุกคนด้วยความเป็นธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก

โรงเรียนขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ถูกนำเสนอนั้น “คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง” และได้สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถานศึกษาและบุคลากร จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนการแชร์หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเสียหายต่ออนาคตของเด็กและชื่อเสียงของโรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้หยุดการกระทำดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคคลใดที่จงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อไป.

โรงเรียนได้แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที พร้อมทั้ง สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ภาพ Facebook @satitkaset.mp

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button