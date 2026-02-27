สรยุทธ ลุยต่อในนาม สื่อเฮงซวย แฉ กกต. 18 วันเพิ่งตื่น ยอดบัตรหาย 3 ใบ
สรยุทธ เดินหน้าฟาดในนาม สื่อเฮงซวย แฉ กกต. ใช้เวลา 18 วันประกาศยอดผู้ใช้สิทธิ แต่บัตร สส. ดันไม่เท่ากัน อ้างเหตุส่งกลับไม่ครบ
นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเข้มข้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายสรยุทธระบุว่า กกต. ใช้เวลาถึง 18 วัน ในการเปิดเผยจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้มาใช้สิทธิกว่า 37.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71.42 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวพบความผิดปกติ คือจำนวนบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) มีจำนวนไม่เท่ากัน
โดยตัวเลขขาดหายไป 3 ใบ กกต. อ้างเหตุผลว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักรส่งกลับมาไม่ครบ พร้อมกันนี้ นายสรยุทธได้แชร์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของ กกต. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตั้งข้อสังเกต
การเคลื่อนไหวตรวจสอบ กกต. ครั้งนี้ เกิดขึ้นคล้อยหลังเพียง 2 วัน นับตั้งแต่นายสรยุทธขึ้นรับรางวัลจากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
บนเวทีดังกล่าว นายสรยุทธได้กล่าวสุนทรพจน์จนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดีย โดยเขาระบุว่า
“ขอบคุณอีกครั้งและหวังว่าจะสามารถอยู่ในกระแสนี้ได้ต่อไป ถึงแม้จะมีบางคนบอกว่าเป็นสื่อเฮงซวย แต่บรรดาคนที่ติดตามนี่แหละ ที่ยิ่งประกาศว่าเราจะมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อเฮงซวย และยิ่งมีคนติดตาม เพราะที่สุดคนที่ตัดสินก็คือ ผู้ติดตามประชาชนคนส่วนใหญ่ ใครจะว่าเฮงซวย จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ “สื่อเฮงซวย” ที่ตรงใจและถูกต้องต่อไป”
