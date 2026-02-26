สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

ข่าว

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 11:55 น.
80
“สรยุทธ” คว้ารางวัล ผู้ประกาศข่าว Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นขอทำหน้าที่ “สื่อเฮงซวย” ที่ถูกต้องและตรงใจประชาชน

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ขึ้นรับรางวัล Best Entertainment Figures Performance on Social Media สาขา News Reporter (ผู้ประกาศข่าว) บนเวทีงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยได้กล่าวว่า

“ยุคนี้สื่อเปลี่ยนไปมาก ผมอยู่กับสื่อยุคเดิมจนมาถึงสื่อยุคใหม่ และสามารถเกาะกับกระแสสื่อในยุคปัจจุบันคือโซเชียลมีเดียไปพร้อม ๆ กับสื่อที่ยังอยู่ก็คือโทรทัศน์

วันนี้ต้องขอบคุณเพราะได้ทราบ ผมพยายามถามมาทุกปี ว่าเป็นการวัดผลทางวิทยาศาสตร์ มีการนับตัวเลขกันจริง ๆ เพราะฉะนั้นจึงเป็นความภาคภูมิใจ และขอบคุณท่านที่ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นคนที่กดไลก์ กดแชร์ ไปติดแฮชแท็กเอาไปทำเป็นมีมต่าง ๆ”

สรยุทธ สุทัศนะจินดา ขึ้นรับรางวัลผู้ประกาศข่าวบนเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14
ในช่วงท้าย สรยุทธ กล่าวว่า “ขอบคุณอีกครั้งและหวังว่าจะสามารถอยู่ในกระแสนี้ได้ต่อไป ถึงแม้จะมีบางคนบอกว่าเป็นสื่อเฮงซวย แต่บรรดาคนที่ติดตามนี่แหละ ที่ยิ่งประกาศว่าเราจะมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อเฮงซวย และยิ่งมีคนติดตาม เพราะที่สุดคนที่ตัดสินก็คือ ผู้ติดตามประชาชนคนส่วนใหญ่ ใครจะว่าเฮงซวย จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ “สื่อเฮงซวย” ที่ตรงใจและถูกต้องต่อไป”

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

