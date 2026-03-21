ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 10:31 น.
ลิเกดัง “เบลล์ เอนกลาภ” รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ยันไม่มีอะไรเกินเลย ขอโทษ-ขอโอกาสลูกเมียอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ตัวเองใหม่

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ภรรยาลิเกดัง เบลล์ เอนกลาภ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เมื่อสามีมีชู้ (แบบที่ไม่ได้ฝัน) ฉันงงมาก” ก่อนจะโพสต์ย้ำอีกครั้งเพราะหลายคนทักมาถามไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง ระบุ “หลายคนถามเรื่องจริงมั้ยที่เบลล์แอบมีคนอื่น?.คือจริงค่ะ แต่โพสต์ติดตลก เพราะว่าสติยังไม่มา”

ต่อมาด้าน เบลล์ เอนกลาภ ลิเกดังจากคณะศรราม น้ำเพชร ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน โดยยอมรับผิดทั้งหมดกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตนนอกใจภรรยาจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลย ทั้งยังขอโทษลูกเมีย รวมถึงแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวัง และขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง

“ก่อนอื่นผมต้องขอโทษ ครอบครัว ภรรยา-ลูก และขอโทษ ญาติผู้ใหญ่ FC ที่รักผม ผมขอโทษที่ผมทำให้ผิดหวัง ด้วยความคึกคะนอง ไม่คิดหน้าคิดหลัง แต่ผมขอบอกตรงนี้ว่า ผมแค่คุย ยังไม่มีอะไรเกินเลย และยังไม่มีสถานะ แต่ผมผิดตรงที่ผมไปซื้อของให้เขา ผมขอยอมรับแบบลูกผู้ชาย ว่าผมผิดจริง ผมคุยจริง แต่ยังไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอน

ตอนนี้มันพังหมดแล้ว ผมอยากจะขอโอกาสแก้ตัวใหม่อีกครั้ง อยากจะขอทางจาก FC ให้ผมได้เดินอีกครั้ง และอยากจะขอโอกาส ภรรยา-ลูก ให้ผมได้พิสูจน์ตัวเอง ผมจะไม่ทำอีก ผมจะรักลูก-ภรรยา ให้มากกว่านี้ ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัว ผมขอรับผิด และรับผลกรรมที่ผมสร้างครับ ขอโอกาสได้แก้ตัว และพิสูจน์ตัวเองบ้าง ไม่ต้องเข้าข้างผม ไม่ต้องให้กำลังใจผมก็ได้ แต่ฝากให้กำลังใจภรรยาผมด้วยครับ เค้าเครียดมาก ผมผิดจริง ๆ”

“แม่ พ่อขอโอกาสสุดท้าย พ่อขอโทษ ยอมรับผิดทุกอย่าง ขอแค่แม่กับลูกอยู่กับพ่อ พ่อไม่รู้ว่าพ่อจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน แต่พ่อขอใช้เวลาที่เหลือ ดูแลแม่กับลูก เท่าที่พอจะทำได้ พ่อรู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา พ่อจะทำมันให้ได้ ขอโทษจากหัวใจ รักเมียกับลูกมากที่สุดชีวิต ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ขอโอกาสให้ผมนะครับ”

“พ่อรักหนู 2 คนมาก ๆ นะลูก หนูกับแม่คือลมหายใจพ่อ พ่อขอโทษที่พ่อผิดพลาด ยอมรับว่า พ่อกลัวมาก กลัวตื่นมาไม่เจอหนู2คนกับแม่ บทเรียนราคาแพงนี้พ่อไม่มีวันลืมและจะไม่ทำให้ลูก ๆ กับแม่เสียใจอีก ขอโอกาสให้พ่อนะ ถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อที่ดี แต่พ่อจะทำให้ลูกอยู่ดีกินดี มีการเรียนที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี จนกว่าพ่อจะสิ้นลมหายใจ รักลูกมากที่สุดขาดลูกไปคงตายเหมือนกัน”

อ้างอิงจาก : FB Pisit Sy, Tinnamin K Phoomisawat

