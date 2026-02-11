ข่าวดาราบันเทิง

นางเอกรุ่นใหญ่ ยอมเซ็กซ์หมู่ ยื้อใจพระเอกเด็ก สุดท้ายโดนนอกใจ ชีวิตพัง

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 22:25 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:44 น.
นางเอกรุ่นใหญ่ ยอมเซ็กซ์หมู่ ยื้อใจพระเอกเด็ก สุดท้ายโดนนอกใจ ชีวิตพัง

“เดมี มัวร์” ยอมมีเซ็กซ์หมู่ เอาใจ “แอชตัน คุทเชอร์” จนชีวิตพัง-กลับมาติดเหล้าหลังเลิกได้ 20 ปี

หลายปีก่อน “เดมี มัวร์” นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 56 ปี ดีกรีชิงออสการ์ เขียนหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มใหม่ชื่อ “Inside Out” เนื้อหาภายในเล่มได้เปิดเผยความลับดำมืดในชีวิตคู่กับอดีตสามีรุ่นน้อง “แอชตัน คุทเชอร์” ตอนนั้นวัย 25 ปี ที่จบความสัมพันธ์กันไปเมื่อปี 2011 อย่างหมดเปลือก

เดมี มัวร์ ยอมรับข่าวลือว่าเป็นความจริง เคยร่วมหลับนอนแบบทรีซั่ม ตามคำขอของแอชตัน ซึ่งเธอตกลงทำไปเพราะ “ต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าฉันเจ๋งและสนุกแค่ไหน”

แต่สุดท้ายเธอกลับมองว่ามันคือความผิดพลาดมหันต์ เพราะแอชตันใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการนอกใจเธอในภายหลัง พระเอกหนุ่มอ้างว่า “การดึงบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ ทำให้เส้นแบ่งของความซื่อสัตย์เลือนลางและสร้างความชอบธรรมให้เขานอกใจได้”

ในหนังสือระบุว่า แอชตันนอกใจเธอถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกกับหญิงสาววัย 21 ปี ชื่อ บริตทานีย์ โจนส์ ในบ้านของพวกเขาเอง ขณะที่เดมีไปถ่ายหนัง อีกครั้งกับ ซารา ลีล ในงานปาร์ตี้สละโสดที่ซานดิเอโก ซึ่งตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ครบรอบแต่งงานปีที่ 6 ของทั้งคู่ พอดี

เดมีเปิดเผยว่าเธอสูญเสียการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำสำเร็จมานานถึง 20 ปี เพราะคำพูดของแอชตันในช่วงที่เพิ่งคบกันใหม่ๆ ที่บอกว่า “ผมไม่รู้ว่าโรคพิษสุราเรื้อรังมีจริงไหม ผมว่ามันอยู่ที่ความพอดีมากกว่า” ด้วยความอยากเอาใจแฟนหนุ่มรุ่นน้อง เธอจึงกลับมาดื่มอีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่หายนะในชีวิต

ในงานวันเกิดครบรอบ 45 ปี เดมี่เมาหมดสติในอ่างน้ำร้อน จนเกือบจมน้ำ ซึ่งแอชตันโกรธมาก แต่ยังถ่ายรูปตอนเธอเมาหัวทิ่มชักโครกเก็บไว้ ซึ่งเธอมองย้อนกลับไปว่ามันคือการทำให้อับอาย มากกว่าเรื่องตลก

นอกจากเรื่องความสัมพันธ์ หนังสือยังเล่าถึงความเจ็บปวดจากการแท้งลูกในขณะที่อายุครรภ์ 6 เดือน ซึ่งเธอกับแอชตันได้ตั้งชื่อลูกไว้แล้ว ความเสียใจนี้ทำให้เธอหันไปพึ่งพาแอลกอฮอล์และยาแก้ปวด จนนำไปสู่อาการชักเกือบเสียชีวิตในปี 2012 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนให้เธอกลับมาบำบัดและกอบกู้ชีวิตตัวเองคืนมา

อย่างไรก็ตาม ในการให้สัมภาษณ์กับ เอลเลน ดีเจนเนอเรส เดมีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แอชตันไม่ได้เป็นคนเริ่มบังคับเรื่องเซ็กซ์หมู่ แต่เขาแสดงออกว่าเป็นแฟนตาซีของเขา และเธอเองที่อยากจะตอบสนองเพื่อเอาใจเขา

เดมี่ มัวร์ใช้เวลาหลายปีในการรักษาตัวและทำใจ เปลี่ยนมาโฟกัสที่การดูแลตัวเอง การเขียนบันทึกความทรงจำช่วยให้เธอปลดปล่อยอารมณ์และก้าวผ่านความขมขื่นได้สำเร็จ หลังจากเลิกรา เธอก็ได้ลองคบหาดูใจใหม่บ้าง เช่น เคยคบกับเชฟแดเนียล ฮัมม์ ในปี 2022

ปัจจุบัน เดมีในวัย 60+ กลับมามีความสุข สดใส ได้รับการยอมรับในผลงานการแสดง เช่น จากภาพยนตร์เรื่อง “The Substance” เข้าชิงออสการ์ คว้ารางวัลลูกโลกทองคำครั้งแรกในชีวิต มีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆ และมักปรากฏตัวร่วมกับครอบครัวในงานสำคัญต่างๆ

‘บรูซ วิลลิส’ อาการทรุดอีก จำไม่ได้อดีตภรรยา ‘เดมี มัวร์’ คือใคร

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger

