“บิล เกตส์” ยอมรับนอกใจภรรยาจริงสองครั้ง แต่ไม่เคยกระทำผิดกับ “เอปสตีน”
บิล เกตส์ ยอมรับนอกใจภรรยาจริงสองครั้ง เสียใจที่พบเจอกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน แต่ไม่เคยร่วมกระทำผิดกฎหมาย และไม่เคยไปเกาะด้วย
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NBC รายงานว่า บิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นอีกคนดังที่ปรากฏในเอกสารของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้กล่าวกับพนักงานประจำมูลนิธิเกตส์ ฟาวเดชัน ว่า เขายอมรับว่าเขาได้นอกใจภรรยาจริง 2 ครั้ง และยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เคยใช้เวลากับเอปสตีน
อย่างไรก็ตามนายเกตส์ยืนกรานว่าผู้หญิงที่เขานอกใจด้วยนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอปสตีน และเขาไม่เคยมีสัมพันธ์กับเหยื่อของเอปสตีนแต่อย่างใด พร้อมยืนกรานว่าเขาไม่เคยทำหรือเห็นเรื่องผิดกฎหมาย
นายเกตส์อธิบายอีกว่า เขารู้จักกับเอปสตีนครั้งแรกในปี 2554 ซึ่งในตอนนั้นเอปสตีนถูกตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดฐานชักชวนผู้เยาว์ให้ค้าประเวณี โดยเจ้าพ่อไอทีอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเอปสตีนมีความผิดนี้ และยังพบเจอนายเอปสตีนอย่างต่อเนื่อง
นายเกตส์กล่าวอีกว่า เขาไม่เคยไปเกาะเอปสตีนแต่อย่างใด แต่เขาเคยนั่งเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และไปที่วอชิงตัน นิวยอร์ก เยอรมนี และ ฝรั่งเศส พร้อมอธิบายอีกว่าในงานมีคนสำคัญมากมาย ทำให้เขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้ปกติ ซึ่งเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำขัดแย้งกับคุณค่าและเป้าหมายของมูลนิธิ
ด้านโฆษกของมูลนิธิตอบคำถาม NBC อธิบายว่า บิล เกตส์ จะจัดการหารือกับพนักงาน 2 ครั้งต่อหนึ่งปี และเปิดให้พนักงานสามารถถามอะไรก็ได้ ซึ่ง บิล เกตส์ แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำลงไป
