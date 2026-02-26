ข่าว

“บิล เกตส์” ยอมรับนอกใจภรรยาจริงสองครั้ง แต่ไม่เคยกระทำผิดกับ “เอปสตีน”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:43 น.
62

บิล เกตส์ ยอมรับนอกใจภรรยาจริงสองครั้ง เสียใจที่พบเจอกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน แต่ไม่เคยร่วมกระทำผิดกฎหมาย และไม่เคยไปเกาะด้วย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NBC รายงานว่า บิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นอีกคนดังที่ปรากฏในเอกสารของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้กล่าวกับพนักงานประจำมูลนิธิเกตส์ ฟาวเดชัน ว่า เขายอมรับว่าเขาได้นอกใจภรรยาจริง 2 ครั้ง และยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เคยใช้เวลากับเอปสตีน

อย่างไรก็ตามนายเกตส์ยืนกรานว่าผู้หญิงที่เขานอกใจด้วยนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอปสตีน และเขาไม่เคยมีสัมพันธ์กับเหยื่อของเอปสตีนแต่อย่างใด พร้อมยืนกรานว่าเขาไม่เคยทำหรือเห็นเรื่องผิดกฎหมาย

นายเกตส์อธิบายอีกว่า เขารู้จักกับเอปสตีนครั้งแรกในปี 2554 ซึ่งในตอนนั้นเอปสตีนถูกตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดฐานชักชวนผู้เยาว์ให้ค้าประเวณี โดยเจ้าพ่อไอทีอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเอปสตีนมีความผิดนี้ และยังพบเจอนายเอปสตีนอย่างต่อเนื่อง

นายเกตส์กล่าวอีกว่า เขาไม่เคยไปเกาะเอปสตีนแต่อย่างใด แต่เขาเคยนั่งเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และไปที่วอชิงตัน นิวยอร์ก เยอรมนี และ ฝรั่งเศส พร้อมอธิบายอีกว่าในงานมีคนสำคัญมากมาย ทำให้เขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้ปกติ ซึ่งเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำขัดแย้งกับคุณค่าและเป้าหมายของมูลนิธิ

ด้านโฆษกของมูลนิธิตอบคำถาม NBC อธิบายว่า บิล เกตส์ จะจัดการหารือกับพนักงาน 2 ครั้งต่อหนึ่งปี และเปิดให้พนักงานสามารถถามอะไรก็ได้ ซึ่ง บิล เกตส์ แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำลงไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

5 นาที ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

23 นาที ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

56 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

58 นาที ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 2569 ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเปิดไหม ข่าว

ไขข้อสงสัย วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-ขนส่งเอกชนหยุดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงษ์” ตอบเรื่อง “กล้าธรรม” ยังไม่จบ ย้ำคนปิดดีลคือ “นายก” เท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ข่าวการเมือง

เที่ยงนี้ “ไอซ์ รักชนก” จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ชวนผู้ประกันตนกินข้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ช่วย “เต่ากระ” ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ อันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนวนเหตุของการแตกหัก พี่เต้ กับพรรค ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศลาออก พรรคทางเลือกใหม่ ปมร้อง เลือกตั้งโมฆะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี รับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก ข่าว

“เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด ข่าว

ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมใหญ่ในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า &quot;นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก&quot; ข่าว

“เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เทียบสเปก Galaxy S26 Ultra VS S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.มัลลิกา” อัดคลิปมีคนร้องเรียนปัญหา “ผู้ว่าฯ” ไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ไม่มีงานแสดง 3 ปี บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แตกหัก! “พี่เต้” เตรียมยื่นลาออก “พรรคทางเลือกใหม่” หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน ข่าวต่างประเทศ

หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:43 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button