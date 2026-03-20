ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก
ศาลยุติธรรม แจงปมทริปศึกษาดูงาน ฝรั่งเศส-โมนาโก-อิตาลี 10 วัน ของหลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา ชี้ยกเลิกตอนนี้เสียหายหนักกว่าเดิม
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง โพสต์เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ประเทศฝรั่งเศส โมนาโก และอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2569 เป็นระยะเวลา 10 วัน พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณโดยภาษีของประชาชนหรือไม่
เพจเฟซบุ๊ก สื่อศาล โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานศาลยุติธรรมสรุปข้อเท็จจริงการจัดอบรมศึกษาดูงานผู้พิพากษาศาลฎีกาในต่างประเทศ กรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่า
หลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับข้าราชการตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา เพื่อพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารงานคดีในศาลฎีกาซึ่งเป็นลำดับชั้นสูงสุด เน้นการเสริมสร้างความรู้ข้อกฎหมายใหม่ เสริมสร้างกระบวนทัศน์การทำงานให้สอดคล้องต่อบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยในหลักสูตรกำหนดให้จัดศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังกล่าว และการศึกษาดูงาน มีการลงนามสัญญาไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนที่จะมีมติ ครม. และหากไม่ดำเนินการตามสัญญาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณมากยิ่งกว่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: