ข่าวต่างประเทศ

คดีอำมหิต! แม่ผลักลูกสาวตกสะพาน บีบน้ำตาหลอกตำรวจ ก่อนฆ่าเด็กข้างบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 14:47 น.
ย้อนคดีฆาตกรรมปี 2006 ซูซุกะ ฮาตาเกยามะ แม่เดี่ยวชาวญี่ปุ่นผลักลูกสาว 9 ขวบตกสะพานจมน้ำเสียชีวิต ก่อนเล่นละครร้องไห้หลอกสื่อและตำรวจ สุดท้ายจนมุมหลังก่อเหตุรัดคอเด็กชายวัย 7 ขวบข้างบ้าน

มีคำถามนึงที่ผมอยากให้ผู้อ่านลองนึกดูก่อนครับ ถ้าลูกของเราเสียชีวิตอย่างปริศนา สิ่งแรกที่พ่อแม่ทำคืออะไร? ร้องไห้ ตามหาคำตอบ กดดันตำรวจให้สืบต่อ แล้วก็นอนไม่หลับแน่นอน? แต่สำหรับ ซูซุกะ ฮาตาเกยามะ เธอทำทุกอย่างนั้นเหมือนกัน เธอร้องไห้ เธอวิจารณ์ตำรวจว่าทำงานไม่ได้เรื่อง เธอออกตามหาเบาะแสด้วยตัวเอง ทั้งที่เธอรู้ดีอยู่แล้วว่าลูกสาวจมน้ำตายเพราะอะไร เพราะเธอเป็นคนผลักลงไปเอง

วันที่ 9 เมษายน 2006 เด็กหญิงหายตัว

ฟูจิซาโตะ จังหวัดอากิตะ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กมากครับ ประชากรแค่ราว 4,000 คน ทุกคนรู้จักกัน เด็กวิ่งเล่นกันได้ไม่ต้องกลัวอะไร ชุมชนแบบที่ถ้าเพื่อนบ้านไม่สบาย คนอื่นก็รู้กันทั้งซอย

วันที่ 9 เมษายน 2006 อายากะ ฮาตาเกยามะ วัย 9 ขวบ ออกจากบ้านแล้วหายไป ร่างของเธอถูกพบในวันถัดมา ลอยอยู่ในแม่น้ำห่างจากบ้านหลายกิโลเมตร

ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุ ทำการสืบสวนเบื้องต้น แล้วปิดคดีว่า อุบัติเหตุจมน้ำ ไม่มีอะไรน่าสงสัย ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีพยาน ไม่มีหลักฐาน

แต่ที่ไม่รู้คือ ศาลจะพิสูจน์ในภายหลังว่า คืนก่อนหน้านั้น ซูซุกะพาลูกสาวไปเดินบนสะพาน ระหว่างที่อายากะนั่งอยู่บนราวสะพานแล้วขอดูปลาในแม่น้ำ ความหงุดหงิดที่สะสมมานาน ก็พุ่งขึ้นมาในวินาทีนั้น เธอจับลูกสาวขึ้นไปตั้งบนราว แล้วผลักลงไป

หลังงานศพ ซูซุกะกลายเป็นหน้าสื่อทันที เธอให้สัมภาษณ์ เธอร้องไห้ต่อหน้ากล้อง เธอด่าตำรวจว่าสรุปคดีเร็วเกินไป ว่าลูกสาวของเธอไม่เคยไปเล่นริมน้ำ มันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอน แล้วเธอก็เดินเคาะประตูถามเพื่อนบ้านด้วยตัวเองว่า “มีใครเห็นอายากะในคืนนั้นบ้างไหม”

นั่นแหละครับ คือความน่าขนลุกของคดีนี้ ในขณะที่ทุกคนมองว่าเธอคือแม่ผู้เสียใจ ไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังสืบสวนหลักฐานที่อาจย้อนมาจับตัวเธอเองอยู่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2006 เด็กชายข้างบ้านหายตัว

แล้ววันที่ 17 พฤษภาคม 2006 ก็มาถึง โกเคน โยเนยามะ เด็กชายวัย 7 ขวบที่อาศัยอยู่แค่สองหลังจากบ้านซูซุกะ ออกจากโรงเรียนตอนบ่ายสามโมงครึ่ง แล้วก็ไม่กลับบ้าน

ร่างของเขาถูกพบเช้าวันรุ่งขึ้นริมฝั่งแม่น้ำ ถูกรัดคอจนเสียชีวิต คราวนี้ตำรวจไม่รอช้า สายตาทุกคู่มุ่งตรงมาที่ซูซุกะทันที

การสืบสวนรอบนี้พบหลักฐานอย่างละเอียดครับ ทั้งร่องรอยเลือดและของเหลวจากร่างโกเคนที่ทางเข้าบ้าน ในห้องของอายากะ และในท้ายรถของซูซุกะ เส้นผมในร่างเด็กชายตรงกับตัวอย่างในบ้านของเธอ เส้นใยผ้าที่เสื้อผ้าเหยื่อก็ตรงกับพรมในกระโปรงหลังรถ

4 มิถุนายน 2006 จับกุมผู้ต้องสงสัย

ห้าวันต่อมาเธอสารภาพ เหตุผลแรกที่เธอบอกกับผู้สืบสวนคือ “อยากให้โกเคนไปเป็นเพื่อนกับอายากะในโลกหน้า เพราะพวกเขาเคยเล่นด้วยกัน”

แต่ศาลขุดลึกกว่านั้น และพบว่าเรื่องจริงซับซ้อนกว่ามาก ซูซุกะวางแผนแรกเริ่มว่าจะ “ลักพาตัว” โกเคนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตำรวจออกจากคดีลูกสาว แต่พอเด็กชายมาอยู่ในบ้านแล้วยังวิ่งเล่นอย่างมีความสุข ความอิจฉาและความเกลียดชังก็พุ่งขึ้นมาจนเธอรัดคอเขาด้วยเชือก ก่อนนำร่างไปทิ้งริมแม่น้ำ

ในห้องพิจารณา ตาชั่งระหว่างชีวิตและความตาย

วันที่ 19 มีนาคม 2008 ศาลจังหวัดอากิตะอ่านคำพิพากษา มีคนเดินทางมาเข้าคิวหน้าศาลกว่า 3,000 คน เพื่อหวังนั่งฟังในห้องพิจารณาที่มีที่นั่งให้ผู้สังเกตการณ์แค่ 26 ที่เท่านั้น

อัยการเรียกร้องโทษประหารชีวิต ทนายฝ่ายจำเลยสู้ในประเด็นคดีอายากะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่า เพียงแค่ “ปัดมือ” ลูกสาวออกขณะที่เด็กนั่งบนราวแล้วพยายามเกาะแขนเธอ

ศาลปฏิเสธข้อต่อสู้นั้น โดยระบุว่าซูซุกะเคยสารภาพกับผู้สืบสวนตั้งแต่แรกว่าตั้งใจฆ่าลูกสาว และศาลเชื่อถือคำสารภาพนั้น

คำพิพากษาสุดท้าย จำคุกตลอดชีวิต ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้รับโทษประหารเพราะศาลเห็นว่าการฆ่าโกเคนนั้นไม่ได้วางแผนไว้อย่างครบถ้วนและไม่ได้กระทำเพื่อผลประโยชน์

ก่อนออกจากห้องพิจารณา ซูซุกะหันไปทำ “โดเกะซะ” การก้มหัวจนหน้าจรดพื้น แสดงความขอโทษต่อพ่อแม่ของโกเคน แล้วกล่าวว่า “ขอโทษที่พรากลูกชายของคุณไป” แม่ของโกเคนหลับตาและหันหลังให้

ศาลสูงเซนไดยืนโทษจำคุกตลอดชีวิตในชั้นอุทธรณ์ อัยการพยายามขอโทษประหารอีกครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ ซูซุกะ ฮาตาเกยามะยังคงอยู่ในเรือนจำจนถึงวันนี้

มีสิ่งที่ผมคิดถึงหลังจากอ่านคดีนี้จบอยู่สองอย่างครับ อย่างแรกคือเรื่องของ “หน้ากาก” ที่คนเราสวมใส่ได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อหน้าสังคม ซูซุกะไม่ได้หนีหายไปไหนหลังฆ่าลูกสาว เธออยู่ตรงนั้น ร้องไห้ต่อหน้ากล้อง และวิจารณ์คนอื่น ไม่มีใครมองทะลุเธอออกมาได้จนกว่าจะมีเด็กอีกคนหายตัวไป

อย่างที่สองคือบทบาทของสังคมรอบข้าง นักวิชาการญี่ปุ่นหลายคนพูดถึงคดีนี้ว่ามันสะท้อนความโดดเดี่ยวของแม่เดี่ยวในชุมชนเล็ก ๆ ที่ไม่มีเครือข่ายรองรับ และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ไม่นิยมยุ่งเรื่องคนอื่น ทำให้สัญญาณเตือนในครอบครัวหลายครอบครัวถูกมองข้ามไปเงียบ ๆ

ไม่ได้แปลว่าความโดดเดี่ยวเป็นข้อแก้ตัว แต่มันเป็นคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า ถ้าระบบรองรับดีกว่านี้ ทุกอย่างจะเดินไปในทิศทางเดิมหรือเปล่า

อายากะอายุแค่ 9 ขวบ โกเคนอายุแค่ 7 ขวบ ทั้งสองคนไม่มีโอกาสเลือกอะไรเลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แหล่งที่มา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีอำมหิต! แม่ผลักลูกสาวตกสะพาน บีบน้ำตาหลอกตำรวจ ก่อนฆ่าเด็กข้างบ้าน

25 นาที ที่แล้ว
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day กวาดยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์ บันเทิง

ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

55 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง ข่าว

เตือนภัย! ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา ทุกชนิด สูงสุด 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรตีนเวย์ นมวัว VS พืช VS โปรตีนใส กินอะไรสร้างกล้ามได้ดีสุด สุขภาพและการแพทย์

โปรตีนเวย์ นมวัว VS พืช VS โปรตีนใส กินอะไรสร้างกล้ามได้ดีสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันรายอ ตรงกับวันที่ 21 มี.ค. 2569 ข่าว

อัปเดตวันรายอ 2569 ตรงกับวันไหน? กางข้อปฏิบัติสำคัญ วันสิ้นสุดการถือศีลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10 ข่าว

ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 20 มี.ค. 69 หวยลาว

หวยลาวงวด 20 มี.ค. 69 ทุกรางวัล ย้อนสถิติ 20 งวด เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซึ้งน้ำตาซึม! แก๊งตูบ 7 สหายถูกขโมย เดินเท้า 17 กม. กลับบ้าน มิตรภาพสี่ขาไม่ทิ้งกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่ ข่าวการเมือง

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า เศรษฐกิจ

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดาวรรณ ข่าวการเมือง

ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก ข่าว

ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด จวกนายกฯ &quot;ทาคาอิจิ&quot; ยิ้มระรื่นหลังโดน &quot;ทรัมป์&quot; เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต ข่าวต่างประเทศ

วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ สาเหตุญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามมิสแกรนด์ บันเทิง

ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามเวทีดัง แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต สวยเก่งครบเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day กวาดยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง

เตือนภัย! ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ลดราคาน้ำมัน 2568

เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา ทุกชนิด สูงสุด 1 บาท

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
Back to top button