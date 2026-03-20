ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวทะลุ 718.6 ล้าน สูงสุดในประวัติศาสตร์ ‘ทอม ฮอลแลนด์’ คัมแบ็กเผชิญภัยคุกคามใหม่สุดอันตราย เข้าฉาย 31 ก.ค. นี้
สร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการภาพยนตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับไอ้แมงมุมภาคใหม่ล่าสุดอย่าง Spider-Man: Brand New Day ที่กำลังโหนใยพุ่งทะยานสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หลังจากทางค่าย Sony Pictures ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาก็ทุบสถิติกลายเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่มียอดเข้าชมสูงสุดตลอดกาล ด้วยยอดวิวถล่มทลายถึง 718.6 ล้านครั้งภายในเวลาเพียงแค่ 24 ชั่วโมง
สถิติใหม่นี้โค่นแชมป์เก่าอย่าง Deadpool and Wolverine (หรือ Deadpool 3) ที่เคยทำยอดวิวไว้ที่ 365 ล้านครั้ง และที่น่าทึ่งคือ Spider-Man ภาคใหม่นี้ใช้เวลาเพียงแค่ 8 ชั่วโมงแรกก็สามารถกวาดยอดวิวไปได้ถึง 373 ล้านครั้ง แซงหน้าสถิติเดิมที่ Deadpool 3 เคยทำไว้ตอนปล่อยตัวอย่างช่วงงาน Super Bowl ปี 2024 ไปอย่างรวดเร็ว ในตอนนั้น Deadpool 3 ก็เพิ่งจะโค่นสถิติของ Spider-Man: No Way Home ที่เคยทำไว้ 355.5 ล้านครั้งในปี 2021 ลงไปเช่นกัน
กระแสของ Spider-Man: Brand New Day ไม่ใช่แค่การเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังขึ้นแท่นเป็นตัวอย่างวิดีโอที่มียอดผู้ชมสูงสุดในทุกวงการ แซงหน้าสถิติเดิมของวิดีโอเกมฟอร์มยักษ์ที่คนทั้งโลกรอคอยอย่าง Grand Theft Auto VI (GTA 6) ที่เคยทำยอดวิวไว้ 475 ล้านครั้งใน 24 ชั่วโมงลงได้สำเร็จ
เบื้องหลังความร้อนแรงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ค่าย Sony ได้เดินเกมโปรโมตด้วยการปล่อยทีเซอร์วิดีโอสั้น ๆ ออกมายั่วน้ำลายแฟน ๆ ล่วงหน้าหนึ่งวัน เพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนปล่อยตัวอย่างเต็ม
ภาพยนตร์ภาคนี้ถือเป็นการกลับมาสวมชุดสไปเดอร์แมนอีกครั้งของ ทอม ฮอลแลนด์ (Tom Holland) หลังจากฝากผลงานสุดประทับใจไว้ในภาค No Way Home ที่สร้างปรากฏการณ์รวมตัว 3 สไปเดอร์แมนข้ามจักรวาลร่วมกับ โทบีย์ แมกไกวร์ และ แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ จนกวาดรายได้ทั่วโลกไปมหาศาลถึง 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 61,750 ล้านบาท
นอกจาก ทอม ฮอลแลนด์ แล้ว ภาพยนตร์ยังอัดแน่นไปด้วยทัพนักแสดงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น เซนเดย์อา (Zendaya), เซดี ซิงก์ (Sadie Sink), เจค็อบ บาทาลอน (Jacob Batalon), จอน เบิร์นธัล (Jon Bernthal), ทราเมล ทิลแมน (Tramell Tillman), ไมเคิล แมนโด (Michael Mando) และ มาร์ค รัฟฟาโล (Mark Ruffalo)
ตัวหนังได้ เดสติน แดเนียล เครตตัน (Destin Daniel Cretton) มารับหน้าที่ผู้กำกับ จากบทภาพยนตร์โดย คริส แม็คเคนนา (Chris McKenna) และ เอริก ซอมเมอร์ส (Erik Sommers) พร้อมทีมนักสร้างหนังระดับพระกาฬมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ นำโดย เควิน ไฟกี (Kevin Feige), เอมี ปาสคาล (Amy Pascal), อาวี อารัด (Avi Arad) และ ราเชล โอคอนเนอร์ (Rachel O’Connor) รวมถึงผู้อำนวยการสร้างบริหารอย่าง หลุยส์ เดสโปสิโต (Louis D’Esposito) และ เดวิด เคน (David Cain)
สำหรับเรื่องย่อของ Spider-Man: Brand New Day จะเล่าเรื่องราว 4 ปีหลังจากเหตุการณ์ใน No Way Home ตอนนี้ ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ โตเป็นผู้ใหญ่และใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว หลังจากที่เขาเลือกจะลบตัวเองออกจากความทรงจำและชีวิตของคนที่เขารัก ปีเตอร์ออกปราบปรามเหล่าร้ายในมหานครนิวยอร์กที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเขาอีกต่อไป
ปีเตอร์อุทิศตัวเป็นสไปเดอร์แมนแบบเต็มเวลาเพื่อปกป้องเมืองนี้ แต่เมื่อภาระหน้าที่หนักอึ้งขึ้น แรงกดดันดังกล่าวได้ไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างน่าประหลาดที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของเขาเอง ในขณะเดียวกันก่ออาชญากรรมแบบใหม่ที่แปลกประหลาดทำให้หนึ่งในภัยคุกคามที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เขาเคยเผชิญหน้ามา
แฟน ๆ ไอ้แมงมุมเตรียมนับถอยหลังรอชม Spider-Man: Brand New Day มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 31 กรกฎาคมนี้
