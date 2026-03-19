สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 16:14 น.
สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ

โซเชียลเดือด! อ.อ๊อด และเฟซบุ๊ก เพจ Poetry of Bitch แฉพฤติกรรม ชาวเน็ตเกาหลีใต้ รุมถล่มอดีตแอร์สาวชาวไทยสายการบิน Korean Air บูลลี่รูปลักษณ์และเหยียดคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวเน็ตไทยไม่ทนรวมพลังโต้กลับจนคู่กรณีลบคอมเมนต์หนี

วันที่ 19 มีนาคม 2569 รศ. ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อให้กำลังใจ คุณแจม อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสาวชาวไทย พร้อมแชร์สรุปเหตุการณ์จาก เฟซบุ๊ก เพจ Poetry of Bitch เกี่ยวกับดราม่าการเหยียดเชื้อชาติและบูลลี่หน้าตาที่เกิดขึ้นในอินสตาแกรม

ชนวนเหตุจากการโพสต์อำลายูนิฟอร์ม

เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 “คุณแจม” อดีตแอร์โฮสเตสสายการบิน Korean Air โพสต์ภาพในชุดยูนิฟอร์มเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการอำลาตำแหน่งงาน หลังลาออกจากบริษัท

ต่อมามีชาวเน็ตเกาหลีจำนวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง) เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงลบและบูลลี่รูปลักษณ์ของคุณแจมอย่างรุนแรง โดยตั้งคำถามว่าหน้าตาแบบนี้ผ่านการคัดเลือกเป็นแอร์สายการบินแห่งชาติของเกาหลีได้อย่างไร รวมถึงมีการใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) อย่างชัดเจน

โซเชียลไทยโต้กลับ! คนเกาหลีบูลลี่อดีตแอร์ชาวไทยสายการบิน Korean Air
ภาพจาก : FB/Weerachai Phutdhawong, FB/Poetry of Bitch

ตัวอย่างคอมเมนต์บูลลี่จากชาวเน็ตเกาหลี (อ้างอิงจาก Poetry of Bitch)

“เธอเป็นคนไทยที่พยายามไม่ให้ดูเหมือนคนไทยเหรอ?”

“สายการบินเลิกคัดคนจากหน้าตาแล้วเหรอ เห็นแล้วแอบงง”

“ศัลยกรรมหนักมาก ตา จมูก ปาก ไม่มีความเป็นธรรมชาติเลย”

“ถ้าฉันตื่นมาเจอคนนี้ปลุกให้กินข้าว คงช็อกตายแน่ๆ”

“นึกว่าเอาหน้าของนักแสดงตลกมาตัดต่อซะอีก”

ทัวร์ไทยลงไอจี! คนเกาหลีบูลลี่อดีตแอร์ชาวไทย Korean Air ปมหน้าตา
ภาพจาก : IG/jammamyy

ชาวเน็ตไทยรวมพลังโต้กลับ

คุณแจมได้นำคอมเมนต์เหล่านั้นไปโพสต์ในแพลตฟอร์ม X จนกลายเป็นไวรัลที่มีผู้เข้าชมกว่า 2 ล้านครั้ง ส่งผลให้ชาวเน็ตไทยจำนวนมากแสดงความไม่พอใจ และรวมพลังเข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้ชาวเน็ตเกาหลีในอินสตาแกรมของคุณแจม ทั้งภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ

แรงกดดันจากทัวร์ไทยทำให้ชาวเน็ตเกาหลีหลายคนเริ่มลบคอมเมนต์ ล็อกบัญชีส่วนตัว และลบรูปโปรไฟล์ทิ้ง ขณะเดียวกันยังมีชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนที่เข้ามาเตือนสติคนในชาติเดียวกัน พร้อมชื่นชมความสวยและความเก่งของคุณแจม

คนไทยไม่ทน! แห่ป้องอดีตแอร์ชาวไทย Korean Air โดนคนเกาหลีบูลลี่หน้าตา
ภาพจาก : FB/Weerachai Phutdhawong, FB/Poetry of Bitch

วิเคราะห์ปมเหยียดเชื้อชาติ

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก เพจ Poetry of Bitch วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่คนเกาหลีบางกลุ่มรับไม่ได้ อาจเป็นเพราะพิจารณาว่า Korean Air เป็นหน้าตาของประเทศและสมัครเข้ายากมาก เมื่อเห็นคนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จในจุดนั้น จึงเกิดความรู้สึกอคติและมองว่าความสวยตามมาตรฐานของตนถูกท้าทาย

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ (Racism) ที่ยังคงฝังรากลึกในสังคมออนไลน์บางกลุ่มของเกาหลีใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีดราม่าลักษณะเดียวกันกับดาว TikTok ชาวเกาหลีผิวแทนที่แสดงอาการไม่พอใจเมื่อถูกทักว่าหน้าเหมือนคนไทยหรือฟิลิปปินส์

สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

