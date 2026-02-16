ข่าวต่างประเทศ

วาเลนไทน์เลือด ผัวเก่าบุกยิง “สาวลี้ภัยยูเครน” ดับสลดคาเตียงพร้อมแฟนใหม่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:56 น.
378
วาเลนไทน์เลือด สาวลี้ภัยยูเครน
แฟ้มภาพ

คดีสุดหดหู่ในสหรัฐฯ! สาวยูเครนวัย 21 ถูกอดีตแฟนหนุ่ม ขับรถข้ามรัฐมาสังหารโหดที่นอร์ทแคโรไลนา ปลิดชีพพร้อมทหารหนุ่มดวงกุด พี่ชายระบุฆาตกรบังคับน้องของเหยื่อไปปลุกขึ้นมาฆ่า ร่ำไห้หนีความตายจากบ้านเกิดมาเจอฆาตกรรมในดินแดนเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา คาเทอรีนา ทอฟมาช (Kateryna Tovmash) หญิงสาวชาวยูเครนวัย 21 ปี ผู้ลี้ภัยที่พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐฯ มานานกว่า 2 ปี ถูกพบกลายเป็นศพจากการถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่เมืองวาส พร้อมกับ แมทธิว เวด (Matthew Wade) แฟนหนุ่มวัย 28 ปี ซึ่งเป็นทหารกองทัพบกสหรัฐฯ ประจำการอยู่ที่ฟอร์ต แบรกก์

มิไคโล (Mykhailo) พี่ชายของผู้ตาย เปิดเผยรายละเอียดอันน่าสะพรึงว่า คาเล็บ เฮย์เดน ฟอสนอจ (Caleb Hayden Fosnaugh) วัย 25 ปี อดีตคนรักของน้องสาว ลงทุนขับรถนานหลายชม. จากรัฐโอไฮโอมายังบ้านพักของคาเทอรีนา ก่อนจะบุกรุกเข้าไปข้างในขณะที่มีน้องๆ ของเหยื่ออยู่ในบ้านด้วย

“เขาบังคับให้น้องคนหนึ่งของเราไปปลุกเธอให้ตื่น แล้วจากนั้นเขาก็ลั่นไกสังหารเธอ ขณะที่เธอยังอยู่บนเตียง รวมถึงยิงแฟนหนุ่มของเธอที่นอนอยู่ข้างๆ กันด้วย” พี่ชายเหยื่อเล่าด้วยความโศกเศร้า

อ้างรายงานของสื่อต่างประเทศ หลังก่อเหตุสลด ฟอสนอจหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที แต่ตำรวจมัวร์เคาน์ตี้ประสานงานอย่างรวดเร็วจนสามารถตามรวบตัวได้ที่รัฐโอไฮโอในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา

เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนักถึง 3 กระทง ได้แก่ ฆาตกรรมโดยเจตนา 2 คดี และข้อหาบุกรุกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาพ @Gofundme
เวด ทหารอเมริกันถูกยิงพร้อมแฟนสาวยูเครนผู้ลี้ภัย
แมทธิว เวด / ภาพ @Facebook
ภาพ Facebook @Moore County Sheriff’s Office

ความปลอดภัยที่หายไป ฝันร้ายซ้ำสองของสาวยูเครน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากโศกนาฏกรรมของอิรินา ซารุตสกา (Iryna Zarutska) ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอีกรายที่ถูกแทงเสียชีวิตบนรถไฟในรัฐเดียวกันเมื่อส.ค. ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่คนอเมริกันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะและการปล่อยตัวอาชญากรซ้ำซากออกสู่สังคม

“ผู้อพยพที่หนีสงครามจากยูเครนมาแสวงหาความปลอดภัยในสหรัฐฯ กลับต้องมาถูกฆาตกรรมในบ้านของตัวเอง” พี่ชายของคาเทอรีนากล่าวทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติสังคมถึงความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ปัจจุบันทางการของมัวร์เคาน์ตี้ (Moore County) ขอให้ชุมชนร่วมส่งแรงใจและคำอธิษฐานให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายในเหตุการณ์สุดสลดครั้งนี้.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

16 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

18 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

36 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:56 น.
378
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button