วาเลนไทน์เลือด ผัวเก่าบุกยิง “สาวลี้ภัยยูเครน” ดับสลดคาเตียงพร้อมแฟนใหม่
คดีสุดหดหู่ในสหรัฐฯ! สาวยูเครนวัย 21 ถูกอดีตแฟนหนุ่ม ขับรถข้ามรัฐมาสังหารโหดที่นอร์ทแคโรไลนา ปลิดชีพพร้อมทหารหนุ่มดวงกุด พี่ชายระบุฆาตกรบังคับน้องของเหยื่อไปปลุกขึ้นมาฆ่า ร่ำไห้หนีความตายจากบ้านเกิดมาเจอฆาตกรรมในดินแดนเสรีภาพ
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา คาเทอรีนา ทอฟมาช (Kateryna Tovmash) หญิงสาวชาวยูเครนวัย 21 ปี ผู้ลี้ภัยที่พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐฯ มานานกว่า 2 ปี ถูกพบกลายเป็นศพจากการถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่เมืองวาส พร้อมกับ แมทธิว เวด (Matthew Wade) แฟนหนุ่มวัย 28 ปี ซึ่งเป็นทหารกองทัพบกสหรัฐฯ ประจำการอยู่ที่ฟอร์ต แบรกก์
มิไคโล (Mykhailo) พี่ชายของผู้ตาย เปิดเผยรายละเอียดอันน่าสะพรึงว่า คาเล็บ เฮย์เดน ฟอสนอจ (Caleb Hayden Fosnaugh) วัย 25 ปี อดีตคนรักของน้องสาว ลงทุนขับรถนานหลายชม. จากรัฐโอไฮโอมายังบ้านพักของคาเทอรีนา ก่อนจะบุกรุกเข้าไปข้างในขณะที่มีน้องๆ ของเหยื่ออยู่ในบ้านด้วย
“เขาบังคับให้น้องคนหนึ่งของเราไปปลุกเธอให้ตื่น แล้วจากนั้นเขาก็ลั่นไกสังหารเธอ ขณะที่เธอยังอยู่บนเตียง รวมถึงยิงแฟนหนุ่มของเธอที่นอนอยู่ข้างๆ กันด้วย” พี่ชายเหยื่อเล่าด้วยความโศกเศร้า
อ้างรายงานของสื่อต่างประเทศ หลังก่อเหตุสลด ฟอสนอจหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที แต่ตำรวจมัวร์เคาน์ตี้ประสานงานอย่างรวดเร็วจนสามารถตามรวบตัวได้ที่รัฐโอไฮโอในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา
เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนักถึง 3 กระทง ได้แก่ ฆาตกรรมโดยเจตนา 2 คดี และข้อหาบุกรุกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความปลอดภัยที่หายไป ฝันร้ายซ้ำสองของสาวยูเครน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากโศกนาฏกรรมของอิรินา ซารุตสกา (Iryna Zarutska) ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอีกรายที่ถูกแทงเสียชีวิตบนรถไฟในรัฐเดียวกันเมื่อส.ค. ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่คนอเมริกันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะและการปล่อยตัวอาชญากรซ้ำซากออกสู่สังคม
“ผู้อพยพที่หนีสงครามจากยูเครนมาแสวงหาความปลอดภัยในสหรัฐฯ กลับต้องมาถูกฆาตกรรมในบ้านของตัวเอง” พี่ชายของคาเทอรีนากล่าวทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติสังคมถึงความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ปัจจุบันทางการของมัวร์เคาน์ตี้ (Moore County) ขอให้ชุมชนร่วมส่งแรงใจและคำอธิษฐานให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายในเหตุการณ์สุดสลดครั้งนี้.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สะเทือนขวัญ! หญิงยูเครน ลี้ภัยสงคราม ถูกคนไร้บ้าน แทงดับกลางรถไฟสหรัฐฯ
- ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว
- เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยงปูติน แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: