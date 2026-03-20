สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงาน พบศพ จอร์แดน ไรท์ (Jordan Wright) วัย 33 ปี ดารารียลลิตี้ชื่อดังจากรายการ “The Only Way Is Essex” และ “Ex On The Beach” ของช่อง MTV เสียชีวิตอย่างปริศนาในประเทศไทย สภาพศพถูกพบนอนคว่ำหน้าอยู่ในคูระบายน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา
สื่อต่างประเทศรายงานรายละเอียดในที่เกิดเหตุว่า จอร์แดนสวมเสื้อยืดสีเทา กางเกงสีดำ แต่ไม่สวมรองเท้า เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์ไอโฟน วางอยู่ริมฝั่งใกล้กับจุดที่พบศพ ซึ่งหน้าจอยังคงมีสายเรียกเข้าจากทางโรงแรม COCO Phuket Bangtao ที่พยายามติดต่อ เนื่องจากจอร์แดนมีกำหนดการต้องเช็กเอาต์และเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม แต่เขากลับหายตัวไปก่อนที่จะมาถูกพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้น
ทั้งนี้ จอร์แดน ไรท์ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 828 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 19.15 น.
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเหตุสลดพบว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเข้าพักโรงแรมเพียงลำพัง มีพฤติกรรมเดินวนไปมาไม่หยุด ก่อนจะวิ่งออกจากโรงแรมในเวลาประมาณ 23.25 น.ของวันที่ 12 มี.ค.2569 มุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนจะวิ่งลงไปในคลองระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 1.6 เมตร
ทางเจ้าหน้าที่กำลังรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ รวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้หรือไม่
