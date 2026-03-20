สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 12:56 น.
ผู้สื่อข่าวรายงาน พบศพ จอร์แดน ไรท์ (Jordan Wright) วัย 33 ปี ดารารียลลิตี้ชื่อดังจากรายการ “The Only Way Is Essex” และ “Ex On The Beach” ของช่อง MTV เสียชีวิตอย่างปริศนาในประเทศไทย สภาพศพถูกพบนอนคว่ำหน้าอยู่ในคูระบายน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา

สื่อต่างประเทศรายงานรายละเอียดในที่เกิดเหตุว่า จอร์แดนสวมเสื้อยืดสีเทา กางเกงสีดำ แต่ไม่สวมรองเท้า เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์ไอโฟน วางอยู่ริมฝั่งใกล้กับจุดที่พบศพ ซึ่งหน้าจอยังคงมีสายเรียกเข้าจากทางโรงแรม COCO Phuket Bangtao ที่พยายามติดต่อ เนื่องจากจอร์แดนมีกำหนดการต้องเช็กเอาต์และเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม แต่เขากลับหายตัวไปก่อนที่จะมาถูกพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ จอร์แดน ไรท์ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 828 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 19.15 น.

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเหตุสลดพบว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเข้าพักโรงแรมเพียงลำพัง มีพฤติกรรมเดินวนไปมาไม่หยุด ก่อนจะวิ่งออกจากโรงแรมในเวลาประมาณ 23.25 น.ของวันที่ 12 มี.ค.2569 มุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนจะวิ่งลงไปในคลองระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 1.6 เมตร

ทางเจ้าหน้าที่กำลังรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ รวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้หรือไม่

ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

7 วินาที ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

40 นาที ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

52 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล ข่าวต่างประเทศ

แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร ข่าว

ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวมกว่า 3.3 แสนลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศักดินันท์” วอนอย่าด่าบุพการี ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย ปี 2569 ข่าว

วิธีป้องกัน ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด ดับแล้ว 3 อัตราตายพุ่ง 60% เช็กอาการด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สฤษฏ์พงษ์” อดีต สส.กระบี่ คดีครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 578 ไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ข่าวการเมือง

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก เศรษฐกิจ

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง &quot;ชัยทิพย์&quot; อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
