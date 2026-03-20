ข่าวต่างประเทศ

แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 13:14 น.
สื่อของรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่า ทางการได้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอชาย 3 คน ข้อหาสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม 2026 หนึ่งในผู้ที่ถูกประหารชีวิตเป็นเพียงเยาวชนวัย 19 ชื่อ ซาเลห์ โมฮัมมาดี ซึ่งเป็นถึงนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติของอิหร่าน

การประหารชีวิตมีขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่จังหวัดกอม หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษายืน สำนักข่าว Tasnim ของทางการระบุว่า ซาเลห์ พร้อมด้วย เมห์ดี กาเซมี และ ซาอีด ดาวูดี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสังหารตำรวจ 2 นาย รวมถึงโดนตั้งข้อหาร้ายแรงอย่าง “โมฮาเรเบห์” หรือการทำสงครามท้าทายพระเจ้า ซึ่งเป็นข้อหาที่รัฐบาลมักใช้จัดการกับฝ่ายตรงข้าม ทว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายแห่งได้ออกมาตอบโต้ว่า ทั้งสามคนถูกทรมานให้รับสารภาพ และถูกประหารโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส

หากย้อนกลับไปดูต้นตอของเรื่องนี้ การประท้วงเริ่มต้นขึ้นจากความโกรธแค้นเรื่องเศรษฐกิจพังทลายและค่าครองชีพที่พุ่งสูง ก่อนจะลุกลามไปกว่า 180 เมืองทั่วประเทศ และยกระดับเป็นการเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบการปกครอง ซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2522

รัฐบาลอิหร่านตอบโต้ด้วยการตัดอินเทอร์เน็ต ใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อมูลจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน Hrana ระบุว่าเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตสูงถึงราว 7,000 คน เป็นผู้ประท้วงกว่า 6,400 คน เป็นเด็กถึง 236 คน

การสั่งแขวนคอถือเป็นการฉีกคำสัญญาของทางการอิหร่านเอง เพราะก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เคยเตือนว่าจะใช้มาตรการเด็ดขาดหากอิหร่านประหารผู้ประท้วง ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ยืนยันในตอนนั้นว่าไม่มีแผนจะแขวนคอใคร

แถมก่อนหน้าการประหาร 3 ผู้ประท้วงเพียงวันเดียว อิหร่านเพิ่งจะแขวนคอพลเมืองสองสัญชาติอิหร่าน-สวีเดน ในข้อหาเป็นสายลับให้อิสราเอล ท่ามกลางเสียงประณามจากรัฐบาลสวีเดนว่าคดีนี้ขาดความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทะลุจุดเดือดจนลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ เมื่อสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงจนผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต ขณะที่อิหร่านก็ยิงถล่มตอบโต้อิสราเอลและชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ในอ่าวอาหรับ ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในภาวะตึงเครียดสูงสุดและทั่วโลกต้องจับตามองแบบห้ามกะพริบตา

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

