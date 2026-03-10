อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น
สภาอังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายจำกัดอย่างยืดหยุ่น หลังกังวลว่าหากแบนทั้งหมดจะยิ่งทำให้เกิดอันตราย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สภาอังกฤษคว่ำร่างกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งสภามองว่าอยากจะสนับสนุนการจำกัดที่ยืดหยุ่นมากกว่า
โดย โอลิเวีย เบลีย์ รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาของอังกฤษ กล่าวว่า ผู้ปกครองหลายคนเรียกร้องให้แบนโซเชียลกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ขณะที่มูลนิธิเด็กบางแห่งมองว่าการแบนไปเลยอาจจะทำให้เด็กไปเข้าสู่มุมอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีการดูแลและอาจจะส่งผลอันตราย
สัปดาห์ที่แล้วทางรัฐบาลจึงได้ปรึกษาหาทางออกในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า โดยที่ป้องกันให้เด็กสามารถเติบโตมาพร้อมกับโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยและเสริมสร้างความปลอดภัยกับโลกออนไลน์ที่ดี
เบื้องต้นทางรัฐบาลได้ปรึกษาเรื่องการปิดระบบเล่นวิดีโออัตโนมัติ (autoplay) เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเสพติดอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดให้เยาวชนในบางช่วงอายุไม่สามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียหรือแชตบอตได้
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประเทศออสเตรเลียกลายเป็นชาติแรกๆของโลกที่แบนโซเชียลมีเดียต่อเยาวชนอายุ 16 ปีหรือต่ำกว่า
