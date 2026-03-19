หนุ่มอังกฤษดับ แฟนสาวโคม่ายื้อชีวิต อ้างถูกวางยาในเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวกรุงเทพ

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:01 น.
หนุ่มอังกฤษดับ แฟนสาวโคม่ารอดปาฏิหาริย์ หมอยื้อชีวิตจากความตายหลายครั้ง ครอบครัวอ้างถูกวางยาในเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวกรุงเทพ

เกิดเหตุการณ์สลดใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย เครอบครัวของนักจัดงานอีเวนต์ชาวอังกฤษออกมาเปิดเผยว่า ชายหนุ่มได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ขณะที่แฟนสาวต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูเพื่อต่อสู้กับความตาย หลังจากทั้งคู่ถูกวางยาในเครื่องดื่มขณะออกไปเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพมหานคร

ทอม พาร์ดี วัย 38 ปี นักจัดงานอีเวนต์และครูสอนโยคะชื่อดังจากลอนดอนตะวันออก พร้อมด้วย นาโอมิ รักชา แฟนสาววัย 31 ปี เดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แต่ทริปนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา

เฮเธอร์ บราวน์ แม่ของนาโอมิที่เดินทางมายังไทย เขียนผ่านเฟซบุ๊กว่าทั้งคู่ “ถูกวางยาในเครื่องดื่มที่กรุงเทพฯ”

นาโอมิมีอาการป่วยรุนแรงก่อน และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยรถตุ๊กตุ๊กสีฟ้า เธอต้องถูกใส่ท่อช่วยหายใจในห้องไอซียูเนื่องจากได้รับสารพิษ และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

ทอมได้ช่วยเหลือจนแน่ใจว่าแฟนสาวถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย ก่อนจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องพักในโรงแรม แต่ทว่าราว 24 ชั่วโมงต่อมา ครอบครัวของนาโอมิก็ได้รับข่าวร้ายว่าพบทอมนอนหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ครอบครัวระบุว่าเป็นการเสียชีวิตกะทันหัน เป็นอุบัติเหตุ และไม่คาดฝัน

นาโอมิเปิดเผยความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียว่า เธอเข้าสู่ภาวะโคม่าและเสียชีวิตไปแล้วหลายครั้ง ก่อนจะถูกแพทย์ยื้อชีวิตกลับมาได้สำเร็จ

“ในเช้าวันที่ 6 มีนาคมที่กรุงเทพฯ ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปในแบบที่คิดไม่ถึง ฉันหัวใจวายและถูกระบุว่าเสียชีวิตหลายครั้งก่อนจะเข้าสู่ภาวะโคม่า ในทางการแพทย์ โอกาสรอดของฉันแทบไม่มี แต่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้”

เธอยกย่องทอมว่าเป็นทั้งเพื่อนสนิท แฟนคลับตัวยง ที่พึ่งพิง และเพื่อนร่วมทีม “เขาช่วยชีวิตฉันไว้ และความจริงข้อนี้จะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิต”

ปัจจุบัน นาโอมิได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในศูนย์เฉพาะทาง เพื่อดูแลสภาพร่างกาย ควบคู่ไปกับการรักษาภาวะบาดแผลทางจิตใจ (PTSD) และความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งใหญ่

ทอม พาร์ดี เป็นบุคคลที่เป็นที่รักในแวดวงดนตรีและสายสุขภาพของลอนดอน ตลอดกว่า 10 ปีในวงการอีเวนต์ เขาเคยดูแลเวทีในเทศกาลดนตรีชื่อดังมากมาย เช่น Dimensions, Houghton, Hideout และ Oasis Festival ในโมร็อกโก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท We Concur เป็นไลฟ์โค้ช และเป็นครูสอนโยคะที่สตูดิโอ Blok ในลอนดอน ซึ่งทางสตูดิโอได้ยกย่องเขาว่าเป็นคนที่นำความอบอุ่นและพลังงานบวกมาสู่ทุกคนเสมอ

ครอบครัวของทอมได้ออกแถลงการณ์ขอความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับรายละเอียดการเสียชีวิต และขอให้ผู้ที่ร่วมไว้อาลัยใช้แฮชแท็ก #TLPLOVE เพื่อระลึกถึงเขา ทั้งนี้ พิธีฌาปนกิจศพของทอมมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคมนี้

กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ยืนยันว่ากำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และประสานงานกับทางการท้องถิ่นของไทยอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากฝั่งตำรวจไทยว่ามีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยในคดีลอบวางยานี้ได้แล้วหรือไม่

โจนาธาน รักชา พี่ชายของนาโอมิ ซึ่งเป็นช่างทำเครื่องประดับชื่อดัง ได้ตั้งเพจ GoFundMe และระดมทุนได้แล้วเกือบ 10,000 ปอนด์ (ราว 4.5 แสนบาท) เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางของครอบครัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

"ธรรมนัส" เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ "โนโหวต" เลือกนายกรัฐมนตรี

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

"พนม โพธิ์แก้ว" สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

26 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

31 นาที ที่แล้ว
คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค "ของขาด-จ่อขึ้นราคา"

34 นาที ที่แล้ว
นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สยอง! "โนอา แลง" นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะเตะกับลิเวอร์พูล

38 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี

40 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง

55 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

"เหน่ง เหม่งจ๋าย" ดาราตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 48 ปี

60 นาที ที่แล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามเป็ด ธีรภาพ ผู้จัดคนดัง สูญเสียแม่ จากไปด้วยโรคชรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ 19 มี.ค. 2569 โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบกโต้เขมร การปรับปรุงพื้นที่อยู่ในอธิปไตยไทย ยึดตามข้อตกลงหยุดยิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเช้าลอยฟ้า ในสวิส ร่วงตกกระแทกพื้น หญิงวัย 61 ดับคาที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

"จุลพันธ์" ยืนยันโหวตนายกวันนี้ หนุน "อนุทิน" เพื่อไทยไม่มีเสียงแตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ เคลื่อนไหวหลังอดีตภรรยา คิตตี้ ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยดราม่าชีวิตคู่-ให้สัมภาษณ์สื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปั๊มบางจาก สะเดา-ปริก ประกาศปิดชั่วคราวถึง 31 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรสารภาพ นำเข้าน้ำมันจากไทย อ้อมส่งทางลาว น้ำมันร่อยหรอหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูดีเด่นส่อหมดอนาคต! ศธ. เข้าสอบปมต่อยเด็ก ผิดจริงเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพเด็ดขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย แผ่นดินไหววันนี้ ขนาด 3.0 ชาวบ้านผวา รับรู้ไกลถึงเชียงใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลือสนั่น จ่อเลิกจ้างพนักงาน Meta เกือบ 2 หมื่นคน เซ่นความก้าวหน้า AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สะพัด! สส.พรรคประชาชน ภาคอีสาน เตรียมสวนมติโหวตนายก แลกค่าตอบแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงหูหนวกถูกไล่ลงจากเครื่องบิน เหตุไม่ฟังคำสั่งแอร์ ด้านสายการบินเล่าอีกด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
Back to top button