หนุ่มอังกฤษดับ แฟนสาวโคม่ายื้อชีวิต อ้างถูกวางยาในเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวกรุงเทพ
หนุ่มอังกฤษดับ แฟนสาวโคม่ารอดปาฏิหาริย์ หมอยื้อชีวิตจากความตายหลายครั้ง ครอบครัวอ้างถูกวางยาในเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวกรุงเทพ
เกิดเหตุการณ์สลดใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย เครอบครัวของนักจัดงานอีเวนต์ชาวอังกฤษออกมาเปิดเผยว่า ชายหนุ่มได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ขณะที่แฟนสาวต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูเพื่อต่อสู้กับความตาย หลังจากทั้งคู่ถูกวางยาในเครื่องดื่มขณะออกไปเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพมหานคร
ทอม พาร์ดี วัย 38 ปี นักจัดงานอีเวนต์และครูสอนโยคะชื่อดังจากลอนดอนตะวันออก พร้อมด้วย นาโอมิ รักชา แฟนสาววัย 31 ปี เดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แต่ทริปนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา
เฮเธอร์ บราวน์ แม่ของนาโอมิที่เดินทางมายังไทย เขียนผ่านเฟซบุ๊กว่าทั้งคู่ “ถูกวางยาในเครื่องดื่มที่กรุงเทพฯ”
นาโอมิมีอาการป่วยรุนแรงก่อน และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยรถตุ๊กตุ๊กสีฟ้า เธอต้องถูกใส่ท่อช่วยหายใจในห้องไอซียูเนื่องจากได้รับสารพิษ และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ทอมได้ช่วยเหลือจนแน่ใจว่าแฟนสาวถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย ก่อนจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องพักในโรงแรม แต่ทว่าราว 24 ชั่วโมงต่อมา ครอบครัวของนาโอมิก็ได้รับข่าวร้ายว่าพบทอมนอนหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ครอบครัวระบุว่าเป็นการเสียชีวิตกะทันหัน เป็นอุบัติเหตุ และไม่คาดฝัน
นาโอมิเปิดเผยความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียว่า เธอเข้าสู่ภาวะโคม่าและเสียชีวิตไปแล้วหลายครั้ง ก่อนจะถูกแพทย์ยื้อชีวิตกลับมาได้สำเร็จ
“ในเช้าวันที่ 6 มีนาคมที่กรุงเทพฯ ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปในแบบที่คิดไม่ถึง ฉันหัวใจวายและถูกระบุว่าเสียชีวิตหลายครั้งก่อนจะเข้าสู่ภาวะโคม่า ในทางการแพทย์ โอกาสรอดของฉันแทบไม่มี แต่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้”
เธอยกย่องทอมว่าเป็นทั้งเพื่อนสนิท แฟนคลับตัวยง ที่พึ่งพิง และเพื่อนร่วมทีม “เขาช่วยชีวิตฉันไว้ และความจริงข้อนี้จะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิต”
ปัจจุบัน นาโอมิได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในศูนย์เฉพาะทาง เพื่อดูแลสภาพร่างกาย ควบคู่ไปกับการรักษาภาวะบาดแผลทางจิตใจ (PTSD) และความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งใหญ่
ทอม พาร์ดี เป็นบุคคลที่เป็นที่รักในแวดวงดนตรีและสายสุขภาพของลอนดอน ตลอดกว่า 10 ปีในวงการอีเวนต์ เขาเคยดูแลเวทีในเทศกาลดนตรีชื่อดังมากมาย เช่น Dimensions, Houghton, Hideout และ Oasis Festival ในโมร็อกโก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท We Concur เป็นไลฟ์โค้ช และเป็นครูสอนโยคะที่สตูดิโอ Blok ในลอนดอน ซึ่งทางสตูดิโอได้ยกย่องเขาว่าเป็นคนที่นำความอบอุ่นและพลังงานบวกมาสู่ทุกคนเสมอ
ครอบครัวของทอมได้ออกแถลงการณ์ขอความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับรายละเอียดการเสียชีวิต และขอให้ผู้ที่ร่วมไว้อาลัยใช้แฮชแท็ก #TLPLOVE เพื่อระลึกถึงเขา ทั้งนี้ พิธีฌาปนกิจศพของทอมมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคมนี้
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ยืนยันว่ากำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และประสานงานกับทางการท้องถิ่นของไทยอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากฝั่งตำรวจไทยว่ามีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยในคดีลอบวางยานี้ได้แล้วหรือไม่
โจนาธาน รักชา พี่ชายของนาโอมิ ซึ่งเป็นช่างทำเครื่องประดับชื่อดัง ได้ตั้งเพจ GoFundMe และระดมทุนได้แล้วเกือบ 10,000 ปอนด์ (ราว 4.5 แสนบาท) เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางของครอบครัว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
