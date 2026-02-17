ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวดับปริศนาคาห้องพัก ถูก “สุนัขปั๊ก” สุดที่รักแทะศพประทังหิว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 20:17 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:22 น.
ที่เมืองตาร์กูจิอู ใกล้กับกรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องงัดประตูห้องพักของหญิงสาววัย 34 ปี ชื่อว่า อาเดรียนา เนียโก หลังจากที่ญาติของเธอโทรแจ้งความด้วยความร้อนใจ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อเธอได้และไม่มีใครเปิดประตูรับมานานเกือบสัปดาห์แล้ว

เมื่อเจ้าหน้าที่และญาติเข้าไปภายในห้อง ก็ต้องพบกับภาพที่สร้างความหดหู่ใจอย่างยิ่ง เมื่อพบร่างไร้วิญญาณของอาเดรียนาเสียชีวิตอยู่บนพื้น โดยมีสุนัขสายพันธุ์ปั๊ก 2 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงสุดโปรดของเธออยู่เคียงข้าง

สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องผงะคือ สุนัขทั้งสองตัวที่ตกอยู่ในสภาพขาดอาหารมาหลายวัน ได้เริ่มกัดกินชิ้นส่วนร่างกายของเจ้านายตัวเองเพื่อประทังชีวิตแล้ว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของทีมกู้ชีพ ระบุว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายทางร่างกายแต่อย่างใด สภาพศพเริ่มมีร่องรอยของภาวะเลือดตกสู่เบื้องต่ำ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหลังการเสียชีวิต ตำรวจได้ตั้งรูปคดีเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด และส่งร่างของเธอไปยังสถาบันนิติเวชเมืองกอร์ฌเพื่อทำการชันสูตรต่อไป ส่วนสุนัขปั๊กทั้งสองตัวถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของศูนย์พักพิงสัตว์ท้องถิ่นทันที

มาเรีย อเล็กซานดรา น้องสาวของผู้ตาย ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยสุดเศร้าบนโซเชียลมีเดียว่า “นางฟ้าอีกองค์ได้กลับสู่สวรรค์แล้ว อันดา ซาชา พี่สาวคนสวยของฉันไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกต่อไป” ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความเสียใจและช็อกกับเหตุการณ์จากเพื่อนๆ จำนวนมาก

ย้อนรอยโศกนาฏกรรมซ้ำรอยในอังกฤษ

กรณีสัตว์เลี้ยงกัดกินศพเจ้านายเพื่อเอาชีวิตรอด ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก คดีสุดสลดเคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2013 ที่เมืองริงวูด เขตแฮมป์เชียร์ ประเทศอังกฤษ

ครั้งนั้น หญิงวัย 56 ปี ผู้รักสัตว์ ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวและล้มลงบนพื้นห้องครัว โดยไม่มีใครทราบนานหลายสัปดาห์จนอาจถึงเดือน จนกระทั่งเพื่อนบ้านสังเกตเห็นจดหมายล้นตู้ไปรษณีย์จึงแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปก็พบภาพที่น่าหดหู่

สัตว์เลี้ยงบางตัวรวมถึงสุนัขตายลงเพราะความหิวโหย ในขณะที่แมว บางส่วนที่รอดชีวิต ได้กัดกินร่างกายของเจ้าของไปหลายส่วนเพื่อเอาชีวิตรอดจากการถูกขังไว้ในบ้านที่ไม่มีอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพในคดีนั้นได้สรุปว่า เป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

