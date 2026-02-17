สลด สาวดับปริศนาคาห้องพัก ถูก “สุนัขปั๊ก” สุดที่รักแทะศพประทังหิว
ที่เมืองตาร์กูจิอู ใกล้กับกรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องงัดประตูห้องพักของหญิงสาววัย 34 ปี ชื่อว่า อาเดรียนา เนียโก หลังจากที่ญาติของเธอโทรแจ้งความด้วยความร้อนใจ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อเธอได้และไม่มีใครเปิดประตูรับมานานเกือบสัปดาห์แล้ว
เมื่อเจ้าหน้าที่และญาติเข้าไปภายในห้อง ก็ต้องพบกับภาพที่สร้างความหดหู่ใจอย่างยิ่ง เมื่อพบร่างไร้วิญญาณของอาเดรียนาเสียชีวิตอยู่บนพื้น โดยมีสุนัขสายพันธุ์ปั๊ก 2 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงสุดโปรดของเธออยู่เคียงข้าง
สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องผงะคือ สุนัขทั้งสองตัวที่ตกอยู่ในสภาพขาดอาหารมาหลายวัน ได้เริ่มกัดกินชิ้นส่วนร่างกายของเจ้านายตัวเองเพื่อประทังชีวิตแล้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของทีมกู้ชีพ ระบุว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายทางร่างกายแต่อย่างใด สภาพศพเริ่มมีร่องรอยของภาวะเลือดตกสู่เบื้องต่ำ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหลังการเสียชีวิต ตำรวจได้ตั้งรูปคดีเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด และส่งร่างของเธอไปยังสถาบันนิติเวชเมืองกอร์ฌเพื่อทำการชันสูตรต่อไป ส่วนสุนัขปั๊กทั้งสองตัวถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของศูนย์พักพิงสัตว์ท้องถิ่นทันที
มาเรีย อเล็กซานดรา น้องสาวของผู้ตาย ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยสุดเศร้าบนโซเชียลมีเดียว่า “นางฟ้าอีกองค์ได้กลับสู่สวรรค์แล้ว อันดา ซาชา พี่สาวคนสวยของฉันไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกต่อไป” ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความเสียใจและช็อกกับเหตุการณ์จากเพื่อนๆ จำนวนมาก
ย้อนรอยโศกนาฏกรรมซ้ำรอยในอังกฤษ
กรณีสัตว์เลี้ยงกัดกินศพเจ้านายเพื่อเอาชีวิตรอด ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก คดีสุดสลดเคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2013 ที่เมืองริงวูด เขตแฮมป์เชียร์ ประเทศอังกฤษ
ครั้งนั้น หญิงวัย 56 ปี ผู้รักสัตว์ ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวและล้มลงบนพื้นห้องครัว โดยไม่มีใครทราบนานหลายสัปดาห์จนอาจถึงเดือน จนกระทั่งเพื่อนบ้านสังเกตเห็นจดหมายล้นตู้ไปรษณีย์จึงแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปก็พบภาพที่น่าหดหู่
สัตว์เลี้ยงบางตัวรวมถึงสุนัขตายลงเพราะความหิวโหย ในขณะที่แมว บางส่วนที่รอดชีวิต ได้กัดกินร่างกายของเจ้าของไปหลายส่วนเพื่อเอาชีวิตรอดจากการถูกขังไว้ในบ้านที่ไม่มีอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพในคดีนั้นได้สรุปว่า เป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆ
