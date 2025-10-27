ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 นายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น ได้โพสต์ข้อความอาลัยถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ท่านอ้นระบุว่า พอได้ยินข่าวก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง
ท่านอ้นระลึกถึงความทรงจำในอดีต ท่านจำได้ถึงวันที่บวชถวายท่านตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ท่านจำได้ว่าสมเด็จย่าเสด็จมาเยี่ยมที่โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ ท่านยังจำได้ถึงโอกาสที่เล่นเปียโนถวายท่าน แต่ท่านยังต้องสอนว่าเล่นผิดตรงไหนบ้าง
ท่านอ้นกล่าวว่า ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง และเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสกราบทูลลาสมเด็จย่าของตน
“พอได้ยินข่าวก็ สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง ยังจำได้ถึงวันที่บวชถวายท่านตอนเป็นเด็ก ยังจำได้ที่ท่านมาเยี่ยมที่โรงเรียนประจำที่อังกฤษ ยังจำได้ถึงโอกาสที่เล่นเปียโนถวายท่านแต่ท่านยังต้องมาสอนว่าเราเล่นผิดยังไงบ้าง
ซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณ และเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสกราบทูลลาสมเด็จย่าของผม
Grandmother, you will always be in my heart”
