รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 13:32 น.
ตำรวจ ปคม. บุกจับ “พระครู-พระมหา” วัดดังย่านเจริญกรุง ล่อลวงสามเณรขืนใจคากุฏิกว่า 30 ครั้ง พร้อมคลิปลับอีกนัยร้อย ซ้ำเจอถุงยาง เจลหล่อลื่น เบียร์ในตู้เย็นอีกเพียบ

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ได้นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร พร้อมทำการจับกุมพระสงฆ์ระดับมียศถึง 2 รูป ที่ก่อเหตุล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศสามเณรลูกวัดอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญว่า มีสามเณรอย่างน้อย 3 รูป กำลังตกเป็นเหยื่อถูกพระรุ่นพี่ที่มีอำนาจปกครองภายในวัดกระทำอนาจาร ทางตำรวจ บก.ปคม. จึงได้ลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างลับๆ จนพบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลความจริงและนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับ

ผู้ต้องหาทั้ง 2 รูป คือ พระครูสังฆรักษ์ชนแดน หรือ พระตูน อายุ 24 ปี ถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีที่อยู่ในความปกครอง และ พระมหาศิวาบุตร หรือ พระต้า อายุ 24 ปี ถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนอนาจารเด็กและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคม. นำกำลังเข้าควบคุมตัว 2 พระผู้ต้องหาภายในวัดชื่อดัง
แฟ้มภาพ

จากการสืบสวนพบว่า พระทั้ง 2 รูปใช้อำนาจและข้อห้ามของวัดมาเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุ เนื่องจากทางวัดมีกฎห้ามสามเณรใช้โทรศัพท์มือถือ พระผู้ก่อเหตุจึงอาศัยจุดนี้หลอกล่อสามเณรที่อยากเล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์ ให้เข้าไปหาในกุฏิเพื่อแลกกับการได้เล่นสมาร์ตโฟน หรือบางครั้งก็ใช้เงินสดจำนวน 500 บาทมาเป็นสิ่งล่อใจ

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและเข้าไปในกุฏิ ก็จะถูกบังคับล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจาร ซึ่งตำรวจพบข้อมูลว่ามีการก่อเหตุรวมกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น พระผู้ก่อเหตุยังได้แอบตั้งกล้องถ่ายคลิปวิดีโออนาจารเก็บไว้ในขณะที่สามเณรนอนหลับอีกด้วย

สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมต้องตกตะลึง คือสภาพภายในกุฏิของพระทั้ง 2 รูป ที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับผู้ทรงศีลโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นที่อัดแน่นไปด้วยเหล้าและเบียร์ การตรวจพบถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น อุปกรณ์สำหรับการเล่นพนัน รวมถึงยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีก 6 เครื่อง ซึ่งภายในมีคลิปอนาจารของสามเณรถูกบันทึกซ่อนไว้มากกว่า 100 คลิป

แฟ้มภาพ

ในระหว่างที่ตำรวจกำลังเข้าจับกุมและตรวจค้นอยู่นั้น ได้มีสามเณรอีก 4 รูป รวบรวมความกล้าเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองก็เคยตกเป็นเหยื่อถูกกระทำในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งทางตำรวจได้เร่งประสานงานเพื่อเข้าคุ้มครองผู้เสียหายทั้งหมดตามขั้นตอนทางกฎหมายทันที

ส่วนพระผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รูป เมื่อจำนนต่อหลักฐานที่มัดตัวแน่นหนา ก็ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และยอมสมัครใจลาสิกขา (สึก) พ้นจากความเป็นพระในทันที ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปครับ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

