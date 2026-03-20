“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน
บอนนี่ บลู เจออีกข้อหา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ ลากธงชาติไปกับพื้นและจำลองท่าอนาจาร เสี่ยงคุก 6 เดือน
จากกรณีที่ ศาลในประเทศอินโดนีเซีย ได้พิพากษาสั่งแบนไม่ให้ บอนนี่ บลู หรือ เทีย บิลลินเกอร์ ดาราหนังโป๊วัย 26 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่เธอได้จัดกิจกรรม BangBus ซึ่งเป็นการทำคลิปลามกอนาจารภายในรถตู้ ใกล้บาหลี ซึ่งขัดต่อกฎหมายต่อต้านสื่อลามกอนาจารอันเข้มงวดของอินโดนีเซีย
ซึ่งในเวลาต่อมา บอนนี่ บลู ได้ออกมาตอบโต้ต่อคำพิพากษาดังกล่าว ด้วยการถ่ายคลิปของตัวเองใช้ธงประเทศอินโดนีเซียถูไปกับพื้น รวมถึงทำท่าจำลองเหตุอนาจาร ที่หน้าสถานทูตอินโดนีเซีย ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่าทางการอินโดนีเซียได้เข้าแจ้งความ บอนนี่ บลู เพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าว พร้อมระบุว่า “ธงสีแดงขาวของอินโดเป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตย เกียรติ และ เอกลักษณ์ของชาติ และควรได้รับความเคารพจากทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม”
โดยข้อหาที่บอนนี่ บลู ถูกตั้งรอบใหม่นี้คือเป็นการล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีของสาธารณชน และอาจถูกพิพากษาจำคุก 6 เดือนได้ ปรับเงิน หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเธอมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 22 เมษายน
