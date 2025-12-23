อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี
ทางการอินโดนีเซีย ลงดาบ บอนนี่ บลู ดาราหนังโป๊ ห้ามเข้าประเทศเป็นระยะเวลา 10 ปี ฐานรวมตัวผลิตคอนเทนต์เสียวในบาหลี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานว่า ศาลในประเทศอินโดนีเซีย ได้พิพากษาสั่งแบนไม่ให้ บอนนี่ บลู หรือ เทีย บิลลินเกอร์ ดาราหนังโป๊วัย 26 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่เธอได้จัดกิจกรรม BangBus ซึ่งเป็นการทำคลิปลามกอนาจารภายในรถตู้ ใกล้บาหลี ซึ่งขัดต่อกฎหมายต่อต้านสื่อลามกอนาจารอันเข้มงวดของอินโดนีเซีย
โดยทางการอินโดฯ กล่าวว่า ทางการพบว่าพวกเขาเข้ามาประเทศอินโดนีเซียเพื่อเจตนาทางการค้า และสร้างเนื้อหาที่อาจจะนำไปสู่ความไม่สงบในสังคม ทางการจึงสั่งแบนไม่ให้เธอและผู้เกี่ยวข้องเข้าประเทศ 10 ปี เนื่องจากกิจกรรมของพวกเธอ ไม่สอคล้องกับความพยายามของรัฐบาลที่รักษาคุณภาพของการท่องเที่ยวและเคารพวัฒนธรรม
ก่อนหน้านี้ นายอาริฟ บาตูบารา ผู้บัญชาการตำรวจเมืองบาดุง เปิดเผยภายหลังปฏิบัติการจับกุมดาวหนังโป๊รายนี้ว่า “ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีก่อนจะเข้าจับกุมผู้ต้องหา คือ เทีย บิลลิงเจอร์ หรือชื่อในวงการ บอนนี่ บลู พร้อมยึดรถตู้และของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่น, ถุงยางอนามัย, ยาไวอากร้า” และยังคุมชายชาวต่างชาติ ประกอบด้วยชาวอังกฤษและชาวออสเตรเลีย
สำหรับประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายห้ามการผลิตสื่อลามกอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 12 ปี และอาจมีโทษปรับสูงถึง 11 ล้านบาท (360,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอนนี่ บลู ถูกจับพร้อมของกลางคาบาหลี ฐานทำคลิปโป๊ จ่อโดนคุก 15 ปี
- งานเข้า บอนนี่ บลู ดาว OLF โดนจับที่บาหลี เซ่นปมจัดทัวร์ ‘Bang Bus’ ล่าแต้มวัยรุ่น
- OnlyFans แบน บอนนี่ บลู ดาวโป๊แซ่บ เซ็กส์กว่าพันคน ดับฝันช่องทางรวย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: