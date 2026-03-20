ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 10:49 น.
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง แอบตั้งวงเล่นไพ่ในห้องทำงานรัฐสภา

วันที่ 20 มี.ค. 2569 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 3 จ.ราชบุรี จากกรณีลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินภายในห้องทำงาน สส. โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายชัยทิพย์ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 120 รวมถึงเข้าร่วมการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ณ อาคารรัฐสภา

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมในช่วงเวลาประมาณ 13.15 น. ถึง 16.00 น. นายชัยทิพย์ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีกหลายคน ตั้งวงเล่นไพ่สามกองภายในห้องทำงาน สส. รหัส CA 535 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา ซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการและอยู่ในช่วงเวลาราชการ การกระทำดังกล่าวมีการใช้ชิปแทนเงินสดและมีการนับแต้ม ซึ่งเข้าข่ายการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ก่อเหตุยังได้จัดเตรียมโต๊ะสี่เหลี่ยมสำหรับนำมาใช้เล่นการพนันโดยเฉพาะ ซึ่งโต๊ะดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าพฤติกรรมของนายชัยทิพย์เป็นการกระทำที่ไม่รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และสร้างความเสื่อมเสียต่อตำแหน่ง สส. อย่างร้ายแรง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้ขาดว่าการกระทำของนายชัยทิพย์ เป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเตรียมเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 ต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

