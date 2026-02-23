บอนนี่ บลู แจ้งข่าวดี หลังฟาดสถิติควงกระบอง 400 ชาย แบบไม่ป้องกัน
บอนนี บลู ครีเอเตอร์สาวชื่อดังยืนยันผลตรวจตั้งครรภ์ผ่านวิดีโอล่าสุด หลังสร้างกระแสฮือฮาด้วยการร่วมหลับนอนกับผู้ชายจำนวนมหาศาลโดยไม่ใช้เครื่องป้องกัน พร้อมเผยเตรียมตรวจ DNA หาพ่อเด็กจากตัวอย่างที่เก็บไว้
วงการคอนเทนต์ผู้ใหญ่ต้องสั่นสะเทือน กับข่วาล่าสุดของบอนนี บลู (Bonnie Blue) หรือชื่อจริงคือ เทีย บิลลิงเจอร์ (Tia Billinger) ซึ่งได้ประกาศข่าวใหญ่ผ่านวิดีโอในยูทูบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ หลังจากเพิ่งสร้างสถิติโลกด้วยการมีสัมพันธ์สวาทกับผู้ชายประมาณ 400 คน โดยไม่มีการป้องกันใดๆ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้
บอนนีเล่าอาการเบื้องต้นว่า เธอมีอาการแพ้ท้องอย่างหนัก ทั้งคลื่นไส้ ปวดหัวไมเกรน และเริ่มเหม็นอาหารบางชนิด แต่ในขณะเดียวกันก็มีความอยากกินอาหารบางอย่างขึ้นมาทันที เธอจึงตัดสินใจตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง ซึ่งผลออกมาเป็นบวกยืนยันว่าเธอตั้งท้องแน่นอน ก่อนที่เธอจะไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำอัลตราซาวด์ยืนยันอีกครั้ง
ข่าวการตั้งครรภ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวแม่ที่เคยฟาดผู้ชาย 1,000 คน กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกคำรบด้วยการทำกิจกรรมทางเพศกับผู้ชายสี่ร้อยชีวิต
ทีมงานของเธอระบุว่า เป็นการทำลายสถิติเดิมของเอเรียนนา โจลี (Ariana Jollee) ที่เคยทำไว้ 65 คนเมื่อปี 2004
เมื่อถูกถามถึงการรับมือหากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นจริง บอนนีเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Us Weekly ไว้ก่อนหน้านี้ว่า “นั่นเป็นเรื่องของอนาคต” แต่เธอก็เตรียมการไว้พร้อม โดยเผยว่าเธอได้เก็บตัวอย่าง DNA และข้อมูลติดต่อของผู้ชายทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นเอาไว้แล้ว เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและหาข้อสรุปหากผลตรวจครรภ์ออกมาเป็นบวก
“มันสำคัญมากที่ฉันต้องจำอะไรได้มากกว่าแค่ขนาดของพวกเขา ฉันเลยเก็บตัวอย่าง DNA และรายละเอียดการติดต่อทุกคนไว้” บอนนีกล่าว
การตั้งครรภ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับตัวเธอเองเช่นกัน เพราะย้อนกลับไปในปี 2025 บอนนีเคยเปิดเผยว่า เธอมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากในช่วงที่ยังใช้ชีวิตคู่กับอดีตสามี ออลิเวอร์ เดวิดสัน
ตอนนั้นบอนนี่เล่าว่า ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติและอาจต้องพึ่งพาการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เท่านั้น
อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งล่าสุดที่แม่เสือสยิวเน้นการเติมเต็มมากกว่าแค่ตัวเลขสถิติ กลับทำให้สมหวังเรื่องลูกอย่างไม่คาดคิด โดยเจ้าตัวยังทิ้งท้ายแบบติดตลกถึงสภาพร่างกายหลังผ่านเหตุการณ์ชาย 400 คนว่า รู้สึกร่างกายได้รับความชุ่มชื้นอย่างมากจากของเหลวจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้ในตัวเธอ
ที่มา : USMagazine
ขอบคุณคลิปจาก : @BonnieBluexox
