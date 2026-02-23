บันเทิง

บอนนี่ บลู แจ้งข่าวดี หลังฟาดสถิติควงกระบอง 400 ชาย แบบไม่ป้องกัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 22:19 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 15:00 น.
66
แฟ้มภาพ

บอนนี บลู ครีเอเตอร์สาวชื่อดังยืนยันผลตรวจตั้งครรภ์ผ่านวิดีโอล่าสุด หลังสร้างกระแสฮือฮาด้วยการร่วมหลับนอนกับผู้ชายจำนวนมหาศาลโดยไม่ใช้เครื่องป้องกัน พร้อมเผยเตรียมตรวจ DNA หาพ่อเด็กจากตัวอย่างที่เก็บไว้

วงการคอนเทนต์ผู้ใหญ่ต้องสั่นสะเทือน กับข่วาล่าสุดของบอนนี บลู (Bonnie Blue) หรือชื่อจริงคือ เทีย บิลลิงเจอร์ (Tia Billinger) ซึ่งได้ประกาศข่าวใหญ่ผ่านวิดีโอในยูทูบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ หลังจากเพิ่งสร้างสถิติโลกด้วยการมีสัมพันธ์สวาทกับผู้ชายประมาณ 400 คน โดยไม่มีการป้องกันใดๆ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้

บอนนีเล่าอาการเบื้องต้นว่า เธอมีอาการแพ้ท้องอย่างหนัก ทั้งคลื่นไส้ ปวดหัวไมเกรน และเริ่มเหม็นอาหารบางชนิด แต่ในขณะเดียวกันก็มีความอยากกินอาหารบางอย่างขึ้นมาทันที เธอจึงตัดสินใจตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง ซึ่งผลออกมาเป็นบวกยืนยันว่าเธอตั้งท้องแน่นอน ก่อนที่เธอจะไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำอัลตราซาวด์ยืนยันอีกครั้ง

ข่าวการตั้งครรภ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวแม่ที่เคยฟาดผู้ชาย 1,000 คน กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกคำรบด้วยการทำกิจกรรมทางเพศกับผู้ชายสี่ร้อยชีวิต

ทีมงานของเธอระบุว่า เป็นการทำลายสถิติเดิมของเอเรียนนา โจลี (Ariana Jollee) ที่เคยทำไว้ 65 คนเมื่อปี 2004

เอเรียนนา โจลี (Ariana Jollee) เจ้าของสถิติเดิม
ภาพ IG @arianajollee

เมื่อถูกถามถึงการรับมือหากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นจริง บอนนีเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ Us Weekly ไว้ก่อนหน้านี้ว่า “นั่นเป็นเรื่องของอนาคต” แต่เธอก็เตรียมการไว้พร้อม โดยเผยว่าเธอได้เก็บตัวอย่าง DNA และข้อมูลติดต่อของผู้ชายทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นเอาไว้แล้ว เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและหาข้อสรุปหากผลตรวจครรภ์ออกมาเป็นบวก

Credit : Instagram @bonnie_blue_xox

“มันสำคัญมากที่ฉันต้องจำอะไรได้มากกว่าแค่ขนาดของพวกเขา ฉันเลยเก็บตัวอย่าง DNA และรายละเอียดการติดต่อทุกคนไว้” บอนนีกล่าว

Credit : Instagram @bonnie_blue_xox
บอนนี บลู ท้อง ใครคือพ่อในบรรดา 400 คน?
ภาพ @BonnieBluexox

การตั้งครรภ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับตัวเธอเองเช่นกัน เพราะย้อนกลับไปในปี 2025 บอนนีเคยเปิดเผยว่า เธอมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากในช่วงที่ยังใช้ชีวิตคู่กับอดีตสามี ออลิเวอร์ เดวิดสัน

ตอนนั้นบอนนี่เล่าว่า ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติและอาจต้องพึ่งพาการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เท่านั้น

อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งล่าสุดที่แม่เสือสยิวเน้นการเติมเต็มมากกว่าแค่ตัวเลขสถิติ กลับทำให้สมหวังเรื่องลูกอย่างไม่คาดคิด โดยเจ้าตัวยังทิ้งท้ายแบบติดตลกถึงสภาพร่างกายหลังผ่านเหตุการณ์ชาย 400 คนว่า รู้สึกร่างกายได้รับความชุ่มชื้นอย่างมากจากของเหลวจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้ในตัวเธอ

ที่มา : USMagazine

ขอบคุณคลิปจาก : @BonnieBluexox

Credit : Instagram @bonnie_blue_xox
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สลด &quot;เคิร์ต แวน ไดก์&quot; ตำนานราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม ข่าวต่างประเทศ

สลด “เคิร์ต แวน ไดก์” ราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

บอนนี่ บลู แจ้งข่าวดี หลังฟาดสถิติควงกระบอง 400 ชาย แบบไม่ป้องกัน

45 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 1 มี.ค. 69 ฝันเห็นพ่อที่เสียไปแล้ว วิคราะห์เลข-ทำนายฝัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ &quot;รอลงอาญา&quot; ชี้ถูกหยาม &quot;เสือกโง่มาค้ำเอง&quot; ข่มเหงจิตใจร้ายแรง ข่าว

ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ “รอลงอาญา” ชี้ถูกหยาม “เสือกโง่มาค้ำเอง” ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. บันเทิง

นางเอก AV ตัวท็อป โชว์หุ่นใหม่หลังลดน้ำหนัก 15 กก. แฟนคลับหนุ่มๆ ส่องไฟหน้า แล้วใจชื้น J-cup ยังอยู่ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 21 บุกคฤหาสน์ ปธน.ทรัมป์ ถูกยิงดับคาที่ ช็อกประวัติ เป็นแฟนคลับเดนตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี หลังดึงหน้าศัลยกรรม บันเทิง

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก บันเทิงเกาหลี

นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก จนต้องห้ามวุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอ้โม่งบางบาล อยุธยา ข่าวอาชญากรรม

ผวา “ไอ้โม่ง” นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ่ม คนพื้นที่ควักมือถือเก็บหลักฐาน จี้ตร.รีบมาหิ้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัน มรณา อินฟลูฯ กัมพูชา ท้องขณะอยู่ในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

วัน มรณา อินฟลูเขมร ท้องในเรือนจำ ยืนยันเด็กปลอดภัย แต่ไร้วี่แววประกันตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ปิดตลาดพุ่ง 400 บาท ผันผวนหนัก 12 ครั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ามรสุมชีวิตถูกเมียทิ้ง งานหด บันเทิง

ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ายุคคาเฟ่ล่ม รายได้หลักหมื่น ก่อนงานหด ติดพนัน-เมียทิ้ง ชีวิตติดลบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สุดหดหู่ พ่วง 18 ล้อ ทับหนูน้อย 5 ขวบ เสียชีวิตคาไฟแดงต่อหน้าแม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตำนานโค้ชรถขนฝัน ข่าว

ประวัติ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตำนานโค้ชรถขนฝัน ผู้ไม่ยอมเกษียณจากฟุตบอลนักเรียน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชสกล ลาออก หมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

อาจารย์สกล เตรียมลา “หมอนทองวิทยา” ไทม์ไลน์นี้ ตอบชัดคุมลีกอาชีพไหม ?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา โดนคนแกล้งร้องเรียน ไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา พ้อถูกแกล้ง จนท. บุกแผงห่อหมก เหมือนจับโจร ลั่น แกล้งกันไปถึงไหน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ประกาศปิดตัวถาวร เศรษฐกิจ

Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ปิดตัวถาวร 1 มี.ค. 69 เปิดช่องทางคืนเงิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 19 ศพ! บัสเนปาลดิ่งเหว เจ็บ 25 คนจีนสูญหาย ทัวร์มรณะตกใกล้แม่น้ำที่เคยกลืนคนนับร้อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อเขมรแซะข่าว แท็กซี่ไทยติดอันดับ 3 ของโลก โกงนักท่องเที่ยวมากที่สุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่ เทคโนโลยี

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจษฎ์ โทณะวณิก กกตเลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

“เจษฎ์” เตือน กกต. ระวังคุกรอกินหัว แนะทางออกเร่งแจงพิรุธบัตรเลือกตั้งด่วน!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 22:19 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 15:00 น.
66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด &quot;เคิร์ต แวน ไดก์&quot; ตำนานราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม

สลด “เคิร์ต แวน ไดก์” ราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569

เลขเด็ดงวดนี้ 1 มี.ค. 69 ฝันเห็นพ่อที่เสียไปแล้ว วิคราะห์เลข-ทำนายฝัน

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ &quot;รอลงอาญา&quot; ชี้ถูกหยาม &quot;เสือกโง่มาค้ำเอง&quot; ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

ศาลฎีกาเมตตา คนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ “รอลงอาญา” ชี้ถูกหยาม “เสือกโง่มาค้ำเอง” ข่มเหงจิตใจร้ายแรง

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569

สถิติหวยลาว ขึ้นแรม 7 ค่ำเดือน 4 ชนเป๊ะ ๆ 23 ก.พ. 69 เปิดฤกษ์ดิถีเรียงหมอน

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button