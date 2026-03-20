สจ.ภูมิใจไทย โพสต์อวดใบเสร็จเติม V-Power ถามไหนบอกว่าไม่มีน้ำมัน
ทัวร์ลง! ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์อวดใบเสร็จเติม V-Power ถามไหนบอกว่าไม่มีน้ำมัน
นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ใบเสร็จเติมน้ำมัน โดยระบุว่า “ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน” หลังจากที่มีรายงานว่าประชาชนในหลายพื้นที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้
โดยจากการตรวจสอบใบเสร็จเป็นน้ำมันปั๊มเชลล์ ในพืื้นที่ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เติม V-Power G95 เป็นจำนวนเงิน 1,950 บาท
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวถูกประชาชนเข้ามาตั้งคำถามเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าประชาชนถามหาดีเซล ไม่ได้ถามหา V-Power รวมถึงถูกถามด้วยว่า โพสต์เอาใจหรือโพสต์เอามัน ซึ่งนายศักดินันท์ ตอบว่า “โพสต์ความจริงครับ”
