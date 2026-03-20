“พรรคประชาชาติ” ประณามกลุ่มคนร้ายซุ่มยิง “กมลศักดิ์” สส.นราธิวาส
พรรคประชาชาติ ประณามกลุ่มคนร้ายซุ่มยิง กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เป็นเหตุให้คนขับรถและผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ก่อเหตุลอบยิงรถยนต์ของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 1.00 น. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายได้แก่คนขับรถกับผู้ติดตาม ขณะที่นายกมลศักดิ์ปลอดภัยนั้น
ทางเพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชาติ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ร่วมกันดุอาอ์ ให้ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส และคณะทุกคนปลอดภัย พร้อมขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนกราดยิงอย่างอุกอาจ ซึ่งเป็นการกระทำที่กระทบต่อความสงบสุขของสังคมอย่างร้ายแรง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กมลศักดิ์” สส.นราธิวาส ถูกซุ่มยิงรถกลางดึก บาดเจ็บสาหัส 2 ราย
- ประวัติ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส รอดตายปาฏิหาริย์ เหตุคนร้ายยิงถล่มรถ
