กู้ภัยเครียด ปั๊มน้ำมันฉะเชิงเทราติดป้ายน้ำมันหมด หวั่นไปไม่ถึงที่หมาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเครียด ปั๊มน้ำมันฉะเชิงเทราติดป้ายน้ำมันหมด เล่าปกติในแต่ละวันใช้น้ำมันมาก หวั่นไปไม่ถึงที่หมาย เพราะน้ำมันหมดก่อน
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำมัน พบว่าตามแนวถนนสุวินทวงศ์ ทั้งขาเข้าและขาออกตัวเมือง หลายปั๊มน้ำมันติดป้ายแจ้งว่าน้ำมันหมด และนำกรวยหรือแผงเหล็กมากั้นบริเวณหัวจ่าย ขณะที่บางปั๊มยังพอมีน้ำมันบางประเภท เช่น แก๊สโซฮอล์ หรือดีเซลพรีเมี่ยม จึงยังไม่ปิดให้บริการทั้งหมด
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถตู้รับส่งผู้ป่วยของหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ขับเข้ามายังปั๊มน้ำมันบางจาก ริมถนนสุวินทวงศ์ หมู่ 20 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ก่อนที่พนักงานปั๊มน้ำมันแจ้งว่าน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 หมดแล้ว และยังไม่ทราบว่าน้ำมันจะเข้ามาเมื่อใด
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายอนุรักษ์ ทองดี อายุ 34 ปี อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดสุวินทวงศ์ เปิดเผยว่า ปกติรถกู้ภัยต้องใช้น้ำมันจำนวนมากในแต่ละวัน เพราะต้องออกไปรับส่งผู้ป่วยตามบ้าน ช่วยเหลืออุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จึงต้องเติทน้ำมันให้เต็มถังตลอดเวลา แต่เมื่อเติมไม่ได้ ทำให้ต้องใช้รถที่มีน้ำมันเหลือไม่ถึงครึ่งถังออกปฏิบัติหน้าที่ แบบวัดใจกันไป เหตุแรกๆอาจถึงบ้านผู้ป่วย แต่เหตุหลังๆ อาจจะไม่ถึงบ้านผู้ป่วย หรือรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปไม่ถึงโรงพยาบาล
หากคืนนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ต้องวัดใจกันว่าจะสามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้หรือไม่ เพราะผู้ป่วยหรืออุบัติเหตุไม่สามารถเลือกเวลาได้ และอยากให้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนคลี่คลายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการช่วยเหลือประชาชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: