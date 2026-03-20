“อนุทิน” ยืนยันไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ลั่นไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน
อนุทิน ยืนยันประเทศไทยไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ลั่นไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ประชาชนวิตกกังวล เลยแห่เติม 10 ล้านกว่าลิตร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาน้ำมันล่องหน 10,000 ลิตรว่า ขณะนี้ในที่ประชุมกำลังไล่แกะข้อมูลกันอยู่ แต่ขอยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบยังมีสภาพเป็นปกติ ไม่ได้มีการลดกำลังการผลิต และผลผลิตการกลั่นออกมาปกติ เพียงแต่ช่วงนี้มีความวิตกกังวลของประชาชน จึงมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10 กว่าล้านลิตร เราก็ต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ ต้องบริหารไม่ให้ประชาชนต้องกังวล ต้องทำให้ระบบขนส่งน้ำมันไปยังสถานีน้ำมันเป็นไปอย่างปกติโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่า ตอนนี้ได้เจอไอ้โม่งแล้วหรือยัง นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า ไอ้โม่งทำอะไร ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าไอ้โม่งกักตุนน้ำมันได้ผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมัน
นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ยังไม่มี คำว่าไอ้โม่งมากักตุนน้ำมัน มีแต่ประชาชนกังวลแล้วมากักตุนน้ำมัน จากเดิมเคยใช้ปริมาณ 67 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งที่การผลิตเท่าเดิม ยังไม่มีปัญหาการนำเข้า เพราะฉะนั้นต้องมาบริหารสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าน้ำมันไม่ได้ขาด ไม่ได้ขาดแคลนว่าจำเป็นต้องกักตุน
เมื่อถามย้ำว่า ไม่เจอไอ้โม่งใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบสั้นๆว่า ก็มันไม่มี จะไปเจออย่างไร เพราะทุกคนเขาก็ห่วงตัวเอง
- “ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี
- พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2
- “สีหศักดิ์” คุยทูตอิหร่าน ขอความช่วยเหลือลูกเรือไทย-ขอผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
