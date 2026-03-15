ข่าวดาราบันเทิง

ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ปล่อยโฮ ตอบปมไล่เปลี่ยนนามสกุล จากนี้ไม่ขอพูดถึงอีก

sukanlaya s. เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 15:43 น.
ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ตอบปมถูกไล่เปลี่ยนนามสกุล

ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ลูกชาย สุรชัย สมบัติเจริญ ร้องไห้กลางไลฟ์ตอบดราม่าครอบครัว เผยเวลาพ่อโกรธมักถูกด่า-ไล่เปลี่ยนนามสกุล ยืนยันไม่เคยอยากให้โดนด่า จากนี้ไม่ขอพูดถึงอีก

จากดราม่าครอบครัว สมบัติเจริญ หลังนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ สุรชัย สมบัติเจริญ ประกาศเปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา และคบหากันมากว่า 40 ปี ระบุว่าที่ผ่านมาหน้าที่และภาระหน้าที่ทำจบแล้ว จนหลายคนโยงไปถึงอดีตภรรยา เจี๊ยบ ศกุณตลา และลูก ๆ ทั้ง 4 คน จากนั้นมีการโต้ตอบกันไปมาจนเรื่องราวบานปลายถึงขั้นที่สุรชัยไล่ลูกชายอย่าง ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ให้ไปเปลี่ยนนามสกุล หลังมองว่าลูกชายพูดจาด้อยค่า

ล่าสุด ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ปล่อยโฮกลางไลฟ์สด เล่าถึงที่มาของการตั้งชื่อช่องโซเชียลว่า ร็อคกี้ เอฟวี่ติง ซึ่งเกิดจากการที่เวลาพ่อโกรธก็มักจะด่าและไล่ให้ไปเปลี่ยนนามสกุลอยู่เสมอ ตนจึงอยากลองสร้างเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพานามสกุลสมบัติเจริญ ดูว่าจะไปรอดไหม ซึ่งผลปรากฏว่ามีคนติดตามและจำได้ จึงใช้ชื่อนี้ในการทำ TikTok มาตลอด

ส่วนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้น้ำตาแตกกลางไลฟ์ เป็นเพราะเจ้าของร้านปูอบย่านวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นร้านประจำที่ร็อคกี้เคยไปกินกับพ่อตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ เข้ามาทักทาย ทำให้นึกถึงภาพความทรงจำเก่า ๆ

ร็อคกี้ ยังได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อพ่อว่า หากพ่อมีความสุข ตนก็ยินดีด้วยจากใจจริง และไม่ได้อยากเห็นพ่อโดนคนในสังคมรุมด่า พร้อมขอร้องชาวเน็ตว่าไม่ต้องส่งภาพความเป็นไปของพ่อมาให้ดูอีกแล้ว เพราะไม่อยากดู แต่ในมุมหนึ่งก็ยังคงตั้งคำถามด้วยความแปลกใจว่า “คนเราอาจจะไม่รักเมียได้ พออยู่กันนาน ๆ เหมือนเพื่อนมากกว่า อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ารัก แต่วันหนึ่งที่มีลูก คนเราจะไม่รักลูกเลยเหรอ?”

ในส่วนของดราม่าครอบครัวที่เกิดขึ้น ร็อคกี้เผยว่าตนเป็นคนบอกให้ทุกคนในบ้านอยู่เฉย ๆ เพราะไม่อยากฟาดฟันกับพ่อ แต่ฝั่งแม่และน้องสาวคงถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วตามประสาผู้หญิง หลังจากนี้ตนยืนยันว่าจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีก

ปัจจุบัน ร็อคกี้ขอโฟกัสที่การทำงานหาเงินเพื่อลูกเป็นหลัก แม้ไลฟ์ขายของจะได้กำไรเพียงหลักพันก็ยอมทำ ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 นี้ ร็อคกี้เตรียมไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ แม้ตอนแรกจะแอบกังวลว่าคนจะมองว่าใช้กระแสดราม่ามาปักตะกร้าขายของ แต่ตนก็ขายของมาเป็นปีแล้ว และชีวิตต้องเดินหน้าหาเงินต่อไป

ในช่วงท้าย เขากล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ จากช่องที่เคยเงียบเหงา ตอนนี้กลับมีสปอตไลต์ส่องมา แม้จะไม่ได้อยากดังด้วยวิธีนี้ก็ตาม พร้อมให้สัญญากับตัวเองว่า หากวันหนึ่งสามารถปลดหนี้สินของบริษัทจากการโดนโกงจนหมดตัวได้สำเร็จ ตนจะนำเงินไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก เพราะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความรู้สึกทรมานในวันที่ไม่มีอะไรเลยนั้นเป็นอย่างไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button