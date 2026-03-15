บันเทิง

สุรชัย โพสต์คลิป ร็อคกี้ พูดถึงชายชั่ว-หญิงโฉด ร้องเพลง ‘ไอเวรใจดำ ทำได้ยังไง’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 13:46 น.
สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิป ร็อคกี้ ลั่น ไอเวรดำ

สุรชัย สมบัติเจริญ สุดทน ร้องเพลงตัดพ้อ ‘ไอเวรใจดำไม่รู้มันทำได้ไง’ หลังโพสต์คลิปสัมภาษณ์ลูกชาย ‘ร็อคกี้’ ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด เปรียบเป็นหมาโดนน้ำร้อน

ดราม่าลามหนัก กรณี สุรชัย สมบัติเจริญ ลูกทุ่งคนดังออกมาพูดควาจริงที่เก็บมานานกว่า 40 ปี โดยเปิดตัว ไดอาน่า สมบัติเจริญ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ณ สหรัฐอเมริกา แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องแยกกันอยู่ด้วยเหตุผลและภาระหน้าที่ในอดีต แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงอยู่ จับมืแฝ่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่เคยหย่าร้างกัน ปัจจุบันทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ตามที่มีการนำเสนอก่อนหน้านี้

จากนั้น ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ลูกชายของสุรชัย ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์จนหลายคนจับโยงว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ ล่าสุด สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิปบทสัมภาษณ์ของลูกชายที่ระบุว่า “ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ก็ด่าไปอย่างนั้น ด่าลอย ๆ ไม่ได้ด่าใครนะ ใครที่ชั่ว ใครที่โฉด ยิ่งแก้ตัวมันก็จะยิ่งเห็น ยิ่งปูด เราเห็นก็อนาถใจ อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน แล้วเราก็คิดในใจว่าควรจะทำยังไงดี ต้องอยู่เฉย ๆ กับเรื่องนี้ หรือควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม พอดีมันเป็นหมาในบ้านเราด้วยไง พอเวลาไปราดแล้วก็สงสาร สุดท้ายก็เป็นหมาในบ้านเราอยู่ดี เราก็ไม่รู้จะทำยังไง”

หลังจากโพสต์คลิปดังกล่าว สุรชัย สมบัติเจริญ ร้องเพลงขึ้นมาว่า “ดูมันทำ ดูเพื่อนมันทำ ไอเวรใจดำไม่รู้มันทำได้ไง” พร้อมเขียนแคปชั่นประกอบว่า “ไม่รู้จะคิดยังไงกับคนแบบนี้”

สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิป ร็อคกี้ ลั่น ไอเวรดำ

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

