สุรชัย โพสต์คลิป ร็อคกี้ พูดถึงชายชั่ว-หญิงโฉด ร้องเพลง ‘ไอเวรใจดำ ทำได้ยังไง’
สุรชัย สมบัติเจริญ สุดทน ร้องเพลงตัดพ้อ ‘ไอเวรใจดำไม่รู้มันทำได้ไง’ หลังโพสต์คลิปสัมภาษณ์ลูกชาย ‘ร็อคกี้’ ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด เปรียบเป็นหมาโดนน้ำร้อน
ดราม่าลามหนัก กรณี สุรชัย สมบัติเจริญ ลูกทุ่งคนดังออกมาพูดควาจริงที่เก็บมานานกว่า 40 ปี โดยเปิดตัว ไดอาน่า สมบัติเจริญ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ณ สหรัฐอเมริกา แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องแยกกันอยู่ด้วยเหตุผลและภาระหน้าที่ในอดีต แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงอยู่ จับมืแฝ่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่เคยหย่าร้างกัน ปัจจุบันทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ตามที่มีการนำเสนอก่อนหน้านี้
จากนั้น ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ลูกชายของสุรชัย ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์จนหลายคนจับโยงว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ ล่าสุด สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิปบทสัมภาษณ์ของลูกชายที่ระบุว่า “ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ก็ด่าไปอย่างนั้น ด่าลอย ๆ ไม่ได้ด่าใครนะ ใครที่ชั่ว ใครที่โฉด ยิ่งแก้ตัวมันก็จะยิ่งเห็น ยิ่งปูด เราเห็นก็อนาถใจ อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน แล้วเราก็คิดในใจว่าควรจะทำยังไงดี ต้องอยู่เฉย ๆ กับเรื่องนี้ หรือควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม พอดีมันเป็นหมาในบ้านเราด้วยไง พอเวลาไปราดแล้วก็สงสาร สุดท้ายก็เป็นหมาในบ้านเราอยู่ดี เราก็ไม่รู้จะทำยังไง”
หลังจากโพสต์คลิปดังกล่าว สุรชัย สมบัติเจริญ ร้องเพลงขึ้นมาว่า “ดูมันทำ ดูเพื่อนมันทำ ไอเวรใจดำไม่รู้มันทำได้ไง” พร้อมเขียนแคปชั่นประกอบว่า “ไม่รู้จะคิดยังไงกับคนแบบนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: