“กมลศักดิ์” สส.นราธิวาส ถูกซุ่มยิงรถกลางดึก บาดเจ็บสาหัส 2 ราย
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส ถูกซุ่มยิงรถกลางดึก เป็นเหตุให้คนขับรถและผู้ติดตาดบาดเจ็บสาหัส ตำรวจคาดผู้ก่อเหตุต้องการสร้างความไม่สงบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ก่อเหตุลอบยิงรถยนต์ของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 1.00 น. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายได้แก่คนขับรถกับผู้ติดตาม ขณะที่นายกมลศักดิ์ปลอดภัย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น คนร้ายใช้รถยนต์กระบะ 4 ประตู สีขาว เป็นพาหนะ ก่อนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่รถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ได้แก่ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ อายุ 55 ปี ผู้ขับขี่ และ ดาบตำรวจหริรักษ์ หีมมิหนะ อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าระงับเหตุและให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว พร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด ขณะที่ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ปลอดภัย
พฤติการณ์ของคนร้ายในครั้งนี้ เป็นการกระทำที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและหวังทำลายชีวิต โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงที่สังคมไม่อาจยอมรับได้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเบอร์สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร. 1341 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อร่วมกันปกป้องชุมชน และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมอีกต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
- บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย
