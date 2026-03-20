ข่าว

“กมลศักดิ์” สส.นราธิวาส ถูกซุ่มยิงรถกลางดึก บาดเจ็บสาหัส 2 ราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 08:19 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 08:19 น.
80

กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส ถูกซุ่มยิงรถกลางดึก เป็นเหตุให้คนขับรถและผู้ติดตาดบาดเจ็บสาหัส ตำรวจคาดผู้ก่อเหตุต้องการสร้างความไม่สงบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ก่อเหตุลอบยิงรถยนต์ของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 1.00 น. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายได้แก่คนขับรถกับผู้ติดตาม ขณะที่นายกมลศักดิ์ปลอดภัย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น คนร้ายใช้รถยนต์กระบะ 4 ประตู สีขาว เป็นพาหนะ ก่อนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่รถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ได้แก่ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ อายุ 55 ปี ผู้ขับขี่ และ ดาบตำรวจหริรักษ์ หีมมิหนะ อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม

ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าระงับเหตุและให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว พร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด ขณะที่ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ปลอดภัย

พฤติการณ์ของคนร้ายในครั้งนี้ เป็นการกระทำที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและหวังทำลายชีวิต โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงที่สังคมไม่อาจยอมรับได้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเบอร์สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร. 1341 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อร่วมกันปกป้องชุมชน และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมอีกต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button