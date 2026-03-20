ฮือฮา! เด็กประถมเงินเก็บ 7 หมื่นบาท ครูตอบได้เงินมาวันละเท่าไหร่
ฮือฮา เด็กประถมในโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า มีเงินเก็บ 7 หมื่นบาท ตามโครงการออมเงินของโรงเรียน ส่งกลับให้ผู้ปกครองแล้ว
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kru Nok ซึ่งเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ได้เปิดเผยถึงโครงการอดออม และพบว่าเด็กชายธนเดช หนึ่งในนักเรียนของเธอมีเงินเก็บมากถึง 72,720 บาท
โดยครูคนดังกล่าวเขียนข้อความระบุว่า “โครงการออมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ออมจริง ออมจัง มาออมเงินกันค่ะ อบ.2 พรุ่งนี้พร้อมส่งคืนผู้ปกครองค่ะ”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นเสียงฮือฮา ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาแซวตัวเองว่ามีเงินมากกว่าในบัญชีตัวเองอีก พร้อมถามด้วยว่าเด็กได้เงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ ซึ่งครูก็ตอบว่าได้มาวันละ 400 บาท
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาคอมเมนต์กว่า 2 พันครั้ง และมีคนแชร์ต่อออกไปแล้วกว่า 7.3 พันครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แห่ชื่นชม รร.สตรีภูเก็ต ออกประกาศสุดฮีลใจ เกรดไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต รับช่วงสอบปลายภาค
- โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนอย่ามา คนแห่ยกนิ้ว
