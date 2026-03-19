พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 14:35 น.
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ฉลองชัยชนะ หลังสภามีมติเห็นชอบให้อนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เปิดคำแถลงก่อนโหวต ยืนยันพร้อมทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กทางการของ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค หลังชนะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยที่ 2 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สภาเทคะแนน 293 เสียง ส่ง “อนุทิน” นั่งนายกฯ

พรรคภูมิใจไทยระบุว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของนายอนุทิน ชาญวีรกูล

ผลการลงคะแนนจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน 498 คน ปรากฏว่า นายอนุทินได้รับเสียงสนับสนุน 293 เสียง ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตจากพรรคประชาชน ได้รับคะแนน 119 เสียง และมีสมาชิกงดออกเสียงจำนวน 86 เสียง มติสภาจึงเห็นชอบให้นายอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เปิดคำมั่นสัญญา “อนุทิน” ก่อนลงคะแนน

ก่อนที่สภาจะเริ่มลงมติ นายอนุทินได้ขึ้นแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการทำงาน เขาให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างสุดกำลังความสามารถ และพร้อมทำงานร่วมกับผู้แทนปวงชนชาวไทยทุกคนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ

นายอนุทินระบุเพิ่มเติมว่า เขาจะน้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ทรงรับสั่งให้ยึดถือความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

“ตั้งแต่พบกันในสภาฯ ถือว่าทุกคนเป็นมิตร เป็นเพื่อนที่ดี เรามีเป้าหมายร่วมกันคือ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ดังนั้นถ้าผมได้รับไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ตนและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติกับรัฐสภาแห่งนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความเคารพจากผู้แทน ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ขอน้อมรับการตัดสินจาก สส.ทุกท่าน วันนี้ แม้จะมีหลายปัญหา แต่ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน รัฐบาลจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”

ก่อนการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แกนนำและ สส. จาก 16 พรรคร่วมรัฐบาล นำโดยพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาชาติ และพรรคการเมืองอื่น ๆ ได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันมติสนับสนุนนายอนุทินอย่างเป็นเอกฉันท์

ข่าวล่าสุด
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

2 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

4 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

27 นาที ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

30 นาที ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

33 นาที ที่แล้ว
“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

48 นาที ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดแก๊งขโมยกุ้งรถคว่ำเปรียบเหมือนสัมภเวสี ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ &quot;งูดูดงู&quot; เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกโหวตนายกฯ ข่าวการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ข่าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย ข่าวการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย ข่าวอาชญากรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน เศรษฐกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
