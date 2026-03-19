พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ฉลองชัยชนะ หลังสภามีมติเห็นชอบให้อนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เปิดคำแถลงก่อนโหวต ยืนยันพร้อมทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กทางการของ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค หลังชนะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยที่ 2 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สภาเทคะแนน 293 เสียง ส่ง “อนุทิน” นั่งนายกฯ
พรรคภูมิใจไทยระบุว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ผลการลงคะแนนจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน 498 คน ปรากฏว่า นายอนุทินได้รับเสียงสนับสนุน 293 เสียง ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตจากพรรคประชาชน ได้รับคะแนน 119 เสียง และมีสมาชิกงดออกเสียงจำนวน 86 เสียง มติสภาจึงเห็นชอบให้นายอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เปิดคำมั่นสัญญา “อนุทิน” ก่อนลงคะแนน
ก่อนที่สภาจะเริ่มลงมติ นายอนุทินได้ขึ้นแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการทำงาน เขาให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างสุดกำลังความสามารถ และพร้อมทำงานร่วมกับผู้แทนปวงชนชาวไทยทุกคนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ
นายอนุทินระบุเพิ่มเติมว่า เขาจะน้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ทรงรับสั่งให้ยึดถือความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
“ตั้งแต่พบกันในสภาฯ ถือว่าทุกคนเป็นมิตร เป็นเพื่อนที่ดี เรามีเป้าหมายร่วมกันคือ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ดังนั้นถ้าผมได้รับไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ตนและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติกับรัฐสภาแห่งนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความเคารพจากผู้แทน ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ขอน้อมรับการตัดสินจาก สส.ทุกท่าน วันนี้ แม้จะมีหลายปัญหา แต่ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน รัฐบาลจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”
ก่อนการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แกนนำและ สส. จาก 16 พรรคร่วมรัฐบาล นำโดยพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาชาติ และพรรคการเมืองอื่น ๆ ได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันมติสนับสนุนนายอนุทินอย่างเป็นเอกฉันท์
