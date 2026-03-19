โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

เปิดโพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ยังเดินสายทำงานจนนาทีสุดท้าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคตับแข็ง และ มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เหน่ง เหม่งจ๋าย นักแสดงตลกชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย สร้างความโศกเศร้าให้แก่เพื่อนพ้องในวงการตลก ครอบครัว และแฟนคลับเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ในหน้าเฟซบุ๊กของ เหน่ง เหม่งจ๋าย พบโพสต์ล่าสุดที่เจ้าตัวแจ้งข่าวเชิญชวนแฟน ๆ ให้ไปร่วมงานเชิญยิ้มเชิญอร่อย ที่จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ซึ่งเจ้าตัวจะได้เดินทางไปงานด้วยในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ก่อนจะทราบข่าวการเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมา “พรุ่งนี้ 17 มีค งานเชิญยิ้มเชิญอร่อย เจอกันที่ เซ็นทรัล อุบล เหน่งมาจ้า”
อ้างอิงจาก : FB
ติดตาม The Thaiger บน Google News: