หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้านขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบสัมภเวสี รุมกินเครื่องเส้น
หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้าน 20 ชีวิตขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบเหมือนสัมภเวสีรุมกินเครื่องเส้น จี้ลากคอรับผิด ห้ามอ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว จ่อฟันข้อหาหนัก
กรณีคนขับรถบรรทุกชายวัย 40 ปี ที่กำลังขนส่งกุ้งขาวจำนวนกว่า 120 ลัง บรรจุลังละ 10 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยเดินทางจากต้นทางจังหวัดระยอง มุ่งหน้าไปส่งปลายทางที่จังหวัดลำพูน แต่เมื่อรถวิ่งมาตามถนนพหลโยธินสายตาก-เถิน บริเวณกิโลเมตรที่ 640 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเถินและอำเภอสบปราบ รถกลับเสียหลักพุ่งลงข้างทาง ส่งผลให้คนขับได้รับบาดเจ็บ หัวแตก ปากแตก และมีรอยถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
ระหว่างที่คนขับกำลังรอเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาเคลียร์พื้นที่ ตอนแรกมีกลุ่มชาวบ้านในละแวกนั้นเดินเข้ามาไถ่ถามอาการว่าบาดเจ็บเป็นอะไรมากไหม แต่คล้อยหลังเพียงไม่กี่นาที ชาวบ้านกลุ่มเดิมกลับพากันไปรุมเก็บกุ้งขาวที่ตกกระจายเกลื่อนพื้น แม้คนขับจะพยายามเอ่ยปากร้องขอและห้ามปรามแล้ว แต่ก็ไม่มีใครฟัง
สุดท้ายชาวบ้านขนกุ้งไปกว่า 120 ลัง เหลือกุ้งทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเพียงแค่ 4 ลังเท่านั้น เสียหายไปมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งทางประกันภัยสามารถเคลมชดเชยให้ได้เพียง 200,000 บาท ขณะนี้คนขับได้เตรียมนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง แล้ว
ล่าสุด ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ให้ความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “คุณผู้ชมลักษณะอันนี้ ผมบอกเลยเหมือนอะไรรู้ไหม สารคดีเวลาที่มีสัตว์ตายแล้วพวกอีแร้งมารุมทึ้ง … อย่างน้อย ๆ เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราเป็นมนุษย์ เป็นคน ไม่ใช่สัมภเวสี ไม่ใช่เวลาคนเอาเครื่องเส้นมาวางแล้วต้องไปรุมกินกันแบบนี้“
พร้อมกันนี้ หนุ่ม กรรชัย เน้นย้ำถึงการดำเนินคดีว่า “ต้องเอาให้หมด ต้องจับให้หมด แล้วจะมาอ้างไม่ได้นะว่าไม่มีเงิน ไม่ได้ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้นะ เพราะเจ้าของเตือนแล้วว่าอย่าทำ ไม่ใช่ว่าใครเอากระทงมาวางข้างทางแล้วกระโดดรุมทึ้งไม่ได้ ของมันมีเจ้าของนะ”
ความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน ทราบชื่อกลุ่มชาวบ้านที่ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว และได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อให้พาชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวมาพบตำรวจ พร้อมกับฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำพฤติกรรมเช่นนี้เด็ดขาด เพราะคดีนี้มีอัตราโทษที่สูงมาก เข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและยังเป็นการฉวยโอกาสก่อเหตุในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีบทลงโทษเพิ่มหนักเข้าไปอีก
ทั้งนี้ ทางตำรวจเตรียมเรียกตัวผู้เสียหายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
