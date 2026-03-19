หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้านขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบสัมภเวสี รุมกินเครื่องเส้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 14:11 น.
หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้าน 20 ชีวิตขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบเหมือนสัมภเวสีรุมกินเครื่องเส้น จี้ลากคอรับผิด ห้ามอ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว จ่อฟันข้อหาหนัก

กรณีคนขับรถบรรทุกชายวัย 40 ปี ที่กำลังขนส่งกุ้งขาวจำนวนกว่า 120 ลัง บรรจุลังละ 10 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยเดินทางจากต้นทางจังหวัดระยอง มุ่งหน้าไปส่งปลายทางที่จังหวัดลำพูน แต่เมื่อรถวิ่งมาตามถนนพหลโยธินสายตาก-เถิน บริเวณกิโลเมตรที่ 640 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเถินและอำเภอสบปราบ รถกลับเสียหลักพุ่งลงข้างทาง ส่งผลให้คนขับได้รับบาดเจ็บ หัวแตก ปากแตก และมีรอยถลอกฟกช้ำตามร่างกาย

ระหว่างที่คนขับกำลังรอเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาเคลียร์พื้นที่ ตอนแรกมีกลุ่มชาวบ้านในละแวกนั้นเดินเข้ามาไถ่ถามอาการว่าบาดเจ็บเป็นอะไรมากไหม แต่คล้อยหลังเพียงไม่กี่นาที ชาวบ้านกลุ่มเดิมกลับพากันไปรุมเก็บกุ้งขาวที่ตกกระจายเกลื่อนพื้น แม้คนขับจะพยายามเอ่ยปากร้องขอและห้ามปรามแล้ว แต่ก็ไม่มีใครฟัง

สุดท้ายชาวบ้านขนกุ้งไปกว่า 120 ลัง เหลือกุ้งทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเพียงแค่ 4 ลังเท่านั้น เสียหายไปมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งทางประกันภัยสามารถเคลมชดเชยให้ได้เพียง 200,000 บาท ขณะนี้คนขับได้เตรียมนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง แล้ว

ล่าสุด ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ให้ความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “คุณผู้ชมลักษณะอันนี้ ผมบอกเลยเหมือนอะไรรู้ไหม สารคดีเวลาที่มีสัตว์ตายแล้วพวกอีแร้งมารุมทึ้ง … อย่างน้อย ๆ เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราเป็นมนุษย์ เป็นคน ไม่ใช่สัมภเวสี ไม่ใช่เวลาคนเอาเครื่องเส้นมาวางแล้วต้องไปรุมกินกันแบบนี้

พร้อมกันนี้ หนุ่ม กรรชัย เน้นย้ำถึงการดำเนินคดีว่า “ต้องเอาให้หมด ต้องจับให้หมด แล้วจะมาอ้างไม่ได้นะว่าไม่มีเงิน ไม่ได้ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้นะ เพราะเจ้าของเตือนแล้วว่าอย่าทำ ไม่ใช่ว่าใครเอากระทงมาวางข้างทางแล้วกระโดดรุมทึ้งไม่ได้ ของมันมีเจ้าของนะ”

ความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน ทราบชื่อกลุ่มชาวบ้านที่ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว และได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อให้พาชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวมาพบตำรวจ พร้อมกับฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำพฤติกรรมเช่นนี้เด็ดขาด เพราะคดีนี้มีอัตราโทษที่สูงมาก เข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและยังเป็นการฉวยโอกาสก่อเหตุในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีบทลงโทษเพิ่มหนักเข้าไปอีก

ทั้งนี้ ทางตำรวจเตรียมเรียกตัวผู้เสียหายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

1 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

3 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

26 นาที ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

29 นาที ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

47 นาที ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดแก๊งขโมยกุ้งรถคว่ำเปรียบเหมือนสัมภเวสี ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้านขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบสัมภเวสี รุมกินเครื่องเส้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ &quot;งูดูดงู&quot; เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกโหวตนายกฯ ข่าวการเมือง

ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ “งูดูดงู” เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกสวนมติพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 32 สมัยที่ 2 รักต่างวัย 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ข่าว

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัยที่ 2 ของประเทศไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย ข่าวการเมือง

อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย ข่าวอาชญากรรม

ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน เศรษฐกิจ

อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
Back to top button