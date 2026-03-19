ข่าวการเมือง
ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33
อนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับคะแนนเสียงจากสภาฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 อย่างเป็นทางการ
จากที่นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาเปิดเผยหลังเสร็จสิ้นโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ ว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มี.ค. 69 อยากให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์
โดยพรรคภูมิใจไทย ได้เสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะที่พรรคประชาชนได้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นนายกรัฐมนตรี โดย ผู้ที่ได้รับเลือกต้องได้รับคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือก็คือ 250 เสียง
ทั้งนี้นายอนุทินได้รับคะแนนเสียง 250 เสียง เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 อย่างเป็นทางการ
