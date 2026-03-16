ประธานสภา เผยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 19 มี.ค. ลุ้น “อนุทิน” 292 เสียง
โสภณ ประธานสภา เผยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 19 มี.ค. นี้ อยากให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์ ต้องได้มากกว่า 250 เสียง
นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาเปิดเผยหลังเสร็จสิ้นโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ ว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มี.ค. 69 อยากให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์
สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น บุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา ปัจจุบันมีจำนวน สส. 499 คน จึงต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่ 250 เสียงขึ้นไป ซึ่งหากไม่มีอะไรพลิกโผ นายอนุทิน ชาญวีรกูลและพรรคร่วมรัฐบาลมีจำนวนเสียง 292 เสียง
ซึ่งหลังจากที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว นายโสภณ จะเป็นผู้นำรายชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต่อไป
