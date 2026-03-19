ตั๊ก ศิริพร ช็อก เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปในวัย 48 ปี โพสต์อำลาน้ำตาซึม
จากข่าวการสูญเสียของ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมา เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมา เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก เสียชีวิตในวัย 48 ปี จากโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย หลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ท่ามกลางเพื่อนร่วมวงการที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้
ล่าสุด ตั๊ก ศิริพร เอี่ยมสุข นักร้องและนักแสดงตลกคนดัง ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยถึง เหน่ง เหม่งจ๋าย ผ่านอินสตาแกรม tucknuipooh เผยว่า “ตกใจมากๆๆ และเสียใจมาก ๆ พี่ขอให้เหน่งไปสู่ภพภูมิที่ดีนะน้องนะ”
หลังจาก ตั๊ก ศิริพร โพสต์ถึงตลกคนดัง เพื่อนและพี่น้องวงการบันเทิงต่างออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ ได้แก่ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เข้ามาคอมเมนต์ว่า “เสียใจด้วยนะคะ” รวมทั้ง ฮาย อาภาพร แสดงความเห็นว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยหนึ่งไปแล้วเหรอ” และ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เข้ามาแสดงความเห็นว่า “ตกใจมาก ๆ ค่ะ สู่สุคติ นะพี่เหน่ง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต
- ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี
- เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม
