อิสราเอล ประกาศเด็ดหัว “คาติบ” รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองอิหร่าน
อิสราเอล ประกาศเด็ดหัว เอสมาอิล คาติบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรองของอิหร่าน หลังจากที่เพิ่งสังหารเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการอิสราเอลออกมาประกาศว่าพวกเขาสามารถสังหาร เอสมาอิล คาติบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรองของอิหร่าน ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งประกาศว่าอิสราเอลสามารถปลิดชีพ อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน
โดยอ้างอิงจากแถลงการณ์ของหน่วยป้องกันตัวเองอิสราเอล (IDF) ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรองเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน “การปราบปรามและกิจกรรมก่อการร้าย” ของระบอบการปกครอง และคาติบมี “บทบาทสำคัญ” ใน “การจับกุมและสังหารผู้ประท้วง” ระหว่างการปราบปรามการประท้วงครั้งล่าสุดในอิหร่าน
ขณะที่ มาซูด เปเซซเคียน ประธานาธิบดีอิหร่านออกมาประณามกามโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการลอบสังหารที่ขี้ขลาด และทำให้อิหร่านต้องอยู่ในภาวะโศกเศร้า พร้อมแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวอิหร่าน
ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางเริ่มขึ้น สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้ทำการสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด รวมถึงผู้นำระดับสูงหลายคน เพื่อทำให้ระบอบการปกครองของอิหร่านอ่อนแอลง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล
- “เนทันยาฮู” โพสต์คลิปซื้อกาแฟ สยบข่าวลือถูกขีปนาวุธอิหร่านปลิดชีพ
- ปิดฉาก อาลี คาเมเนอี ย้อนเส้นทางอำนาจ 36 ปี ผู้นำอิหร่านที่ถูกสบประมาทสู่ทรราชเขย่าโลก
