ด่วน! รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ “มดออย” หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 11:20 น.
รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ "มดออย" อินฟลูฯ ชื่อดัง หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ

ตำรวจโคราชรวบตัว ช่างประจำคอนโด ก่อเหตุบุกงัดห้องพักยกตู้เซฟ “มดออย” อินฟลูฯ ชื่อดัง รับก่อเหตุเพราะเห็นทรัพย์สินผ่านโซเชียล

วันที่ 19 มี.ค. 2569 ความคืบหน้าล่าสุดกรณีคนร้ายบุกงัดห้องพักและขโมยตู้เซฟของ “มดออย” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ โดยพบว่าเป็นช่างประจำคอนโดที่ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่

ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุบริเวณพื้นที่รกร้างข้างหมู่บ้าน ซอย 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้นำตู้เซฟมาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว สภาพของกลางพบร่องรอยการถูกทุบทำลายบริเวณด้านหลังตู้จนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุทันที

“มดออย” อินฟลูฯชื่อดัง เปิดเผยความรู้สึกว่า แม้จะรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็วและติดตามจนพบจุดทิ้งตู้เซฟ แต่ก็ยังมีความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากตู้เซฟถูกทุบทำลายไปแล้ว ภายในตู้เซฟมีทรัพย์สินมูลค่าสูงบรรจุอยู่ ประกอบด้วย ทองคำแท่งน้ำหนัก 30 บาท เหรียญหลวงพ่อรวย และจี้พระหลวงพ่อคูณ ซึ่งขณะนี้ยังต้องรอการตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่

สภาพตู้เซฟของมดออยที่ถูกผู้ต้องหาทุบทำลายจนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่
แฟ้มภาพ

ผู้เสียหายยอมรับว่า มีความสงสัยกลุ่มช่างในคอนโดตั้งแต่แรก เนื่องจากปกติเวลาล้างแอร์ ซ่อมห้อง หรือปรับปรุงห้องพัก จะเรียกใช้บริการช่างของคอนโดตลอด และไม่เคยว่าจ้างแม่บ้านจากภายนอกเข้ามาทำความสะอาดเลย แต่ช่วงแรกเกิดความระแวงและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฝีมือของหัวหน้าช่างนิติบุคคล ไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นรุ่นน้องช่างคนนี้ เพราะแทบไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน จึงขอโทษหัวหน้าช่างที่เข้าใจผิด และขอขอบคุณตำรวจนครราชสีมาที่ช่วยติดตามคดี

พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิชานนท์ บ่อพิมาย รอง ผกก.สส.ภ.จ.นครราชสีมา เป็นหัวหน้าชุดนำกำลังแกะรอยติดตามจนสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ทราบข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “มดออย” มีทรัพย์สินจำนวนมากเก็บไว้ในห้องพัก จึงได้วางแผนก่อเหตุ โดยอาศัยความเป็นช่างประจำอาคารที่รู้ช่องทางเข้าออกห้องพักเป็นอย่างดี จึงสบโอกาสลงมือ

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาช่างคอนโด
แฟ้มภาพ

ขณะนี้ตู้เซฟของกลางยังไม่สามารถเปิดออกได้ เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการเปิดเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินภายในยังอยู่ครบหรือไม่ เบื้องต้นพบผู้กระทำความผิด 2 ราย เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน พร้อมเร่งสอบปากคำเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม และติดตามทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

17 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 33 รักต่างวัย 20 ปี

41 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! ผลโหวตนายกฯ สภามีมติเห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ข่าวการเมือง

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

13 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ข่าว

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย

16 นาที ที่แล้ว
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย ข่าวการเมือง

อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

34 นาที ที่แล้ว
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย ข่าวอาชญากรรม

ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

42 นาที ที่แล้ว
อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน เศรษฐกิจ

อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ทิ้ง “อิสราเอล” กลางทาง อ้างไม่รู้เรื่องยิวโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ ค้าน อนุทิน นั่งนายกฯ ปม สถานะเป็นบุคคลมีคดี จับตาโหวต 19 มี.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แหล่งพลังงานกาตาร์เสียหายรุนแรง ถูกขีปนาวุธอิหร่านตกใส่ สั่งไล่ทูตพ้นประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ &quot;มดออย&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ ข่าว

ด่วน! รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ “มดออย” หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก ศิริพร ตกใจ เหน่ง เหม่งจ๋าย เสียชีวิตในวัย 48 ปี จากมะเร็งตับและตับแข็ง บันเทิง

ตั๊ก ศิริพร ช็อก เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปในวัย 48 ปี โพสต์อำลาน้ำตาซึม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย บันเทิง

โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค &quot;ของขาด-จ่อขึ้นราคา&quot; เศรษฐกิจ

คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค “ของขาด-จ่อขึ้นราคา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์อาลัย เหน่งเหม่งจ๋าย เสียชีวิต บันเทิง

นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สยอง! “โนอา แลง” นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะเตะกับลิเวอร์พูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี บันเทิง

ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ด่วน! ผลโหวตนายกฯ สภามีมติเห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
