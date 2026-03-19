ด่วน! รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ “มดออย” หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ
ตำรวจโคราชรวบตัว ช่างประจำคอนโด ก่อเหตุบุกงัดห้องพักยกตู้เซฟ “มดออย” อินฟลูฯ ชื่อดัง รับก่อเหตุเพราะเห็นทรัพย์สินผ่านโซเชียล
วันที่ 19 มี.ค. 2569 ความคืบหน้าล่าสุดกรณีคนร้ายบุกงัดห้องพักและขโมยตู้เซฟของ “มดออย” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ โดยพบว่าเป็นช่างประจำคอนโดที่ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่
ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุบริเวณพื้นที่รกร้างข้างหมู่บ้าน ซอย 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้นำตู้เซฟมาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว สภาพของกลางพบร่องรอยการถูกทุบทำลายบริเวณด้านหลังตู้จนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุทันที
“มดออย” อินฟลูฯชื่อดัง เปิดเผยความรู้สึกว่า แม้จะรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็วและติดตามจนพบจุดทิ้งตู้เซฟ แต่ก็ยังมีความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากตู้เซฟถูกทุบทำลายไปแล้ว ภายในตู้เซฟมีทรัพย์สินมูลค่าสูงบรรจุอยู่ ประกอบด้วย ทองคำแท่งน้ำหนัก 30 บาท เหรียญหลวงพ่อรวย และจี้พระหลวงพ่อคูณ ซึ่งขณะนี้ยังต้องรอการตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่
ผู้เสียหายยอมรับว่า มีความสงสัยกลุ่มช่างในคอนโดตั้งแต่แรก เนื่องจากปกติเวลาล้างแอร์ ซ่อมห้อง หรือปรับปรุงห้องพัก จะเรียกใช้บริการช่างของคอนโดตลอด และไม่เคยว่าจ้างแม่บ้านจากภายนอกเข้ามาทำความสะอาดเลย แต่ช่วงแรกเกิดความระแวงและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฝีมือของหัวหน้าช่างนิติบุคคล ไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นรุ่นน้องช่างคนนี้ เพราะแทบไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน จึงขอโทษหัวหน้าช่างที่เข้าใจผิด และขอขอบคุณตำรวจนครราชสีมาที่ช่วยติดตามคดี
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิชานนท์ บ่อพิมาย รอง ผกก.สส.ภ.จ.นครราชสีมา เป็นหัวหน้าชุดนำกำลังแกะรอยติดตามจนสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ทราบข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “มดออย” มีทรัพย์สินจำนวนมากเก็บไว้ในห้องพัก จึงได้วางแผนก่อเหตุ โดยอาศัยความเป็นช่างประจำอาคารที่รู้ช่องทางเข้าออกห้องพักเป็นอย่างดี จึงสบโอกาสลงมือ
ขณะนี้ตู้เซฟของกลางยังไม่สามารถเปิดออกได้ เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการเปิดเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินภายในยังอยู่ครบหรือไม่ เบื้องต้นพบผู้กระทำความผิด 2 ราย เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน พร้อมเร่งสอบปากคำเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม และติดตามทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
