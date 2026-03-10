ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

ดูบอลสด ตารางแข่งขัน UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 เดินหน้าสู่รอบน็อกเอาต์นัดแรกทั้งหมด 4 คู่ เตรียมตัวรับชมตารางเวลาแข่งขันคืนวันที่ 10 มีนาคม 2569
แฟนบอลชาวไทยเตรียมตัวรับชมการแข่งขัน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก คืนวันอังคารที่ 10 มีนาคม ต่อเนื่องเช้ามืดวันพุธที่ 11 มีนาคม ตามเวลาประเทศไทย การแข่งขันรอบนี้แข่งขันแบบเหย้าเยือน ทุกสโมสรต่างตบเท้าลงสนามเพื่อเป้าหมายเดียวคือการเก็บชัยชนะเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นนัดที่สอง
|เวลาแข่งขัน (ไทย)
|ทีมเหย้า
|ทีมเยือน
|สนาม
|00:45 น.
|กาลาตาซาราย
|ลิเวอร์พูล
|แรมส์พาร์ก
|03:00 น.
|นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|บาร์เซโลนา
|เซนต์เจมส์พาร์ก
|03:00 น.
|แอตเลติโก มาดริด
|ทอตนัมฮอตสเปอร์
|
ริยาด แอร์ เมโทรโปลิตาโน
|03:00 น.
|อาตาลันตา
|ไบเอิร์นมิวนิก
|เกวิสส์สเตเดียม
พรีวิว กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล
กาลาตาซารายเปิดสนามแรมส์พาร์กต้อนรับลิเวอร์พูล เจ้าบ้านเพิ่งเอาชนะยูเวนตุสด้วยสกอร์รวม 7-5 ในรอบเพลย์ออฟ ทีมเยือนผ่านเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับ 3 ของรอบลีกเฟส
โอคาน บูรุค ผู้จัดการทีมกาลาตาซารายพาลูกทีมทำผลงานยอดเยี่ยม นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะเบซิคตัส 1-0 ในลีกตุรกี สถิติการเล่นในบ้านพบทีมจากอังกฤษแข็งแกร่งมาก สโมสรแพ้เพียง 1 นัดจาก 9 นัดหลังสุด แนวรุกมีวิกเตอร์ โอซิมเฮนเป็นตัวความหวัง กองหน้าชาวไนจีเรียทำไปแล้ว 7 ประตูในรายการนี้ เป็นรองเพียงแฮร์รี่ เคน แอนโทนี่ กอร์ดอน คีลิยัน เอ็มบัปเป้ โอคาน บูรุค ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่านัดแรกสำคัญที่สุดในการกุมความได้เปรียบ เขามั่นใจว่าทีมเยือนจะมาด้วยรูปแบบการเล่นที่ต่างไปจากเดิม
อาร์เน่ สล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพาทีมทำผลงานในเอฟเอคัพนัดล่าสุดด้วยการบุกชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 3-1 ทีมต้องเผชิญสถิติที่ไม่สู้ดีนัก สโมสรแพ้ถึง 5 จาก 7 นัดหลังสุดในการมาเยือนตุรกี นัดนี้โมฮาเหม็ด ซาลาห์มีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ เขาทำไปแล้ว 49 ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีก ต้องการอีกเพียง 1 ประตูเพื่อเป็นนักเตะแอฟริกันคนแรกที่ยิงถึงหลัก 50 ประตู
เกมนี้เขาเตรียมลงเล่นทาบสถิติลงสนามสูงสุดให้สโมสรในรายการนี้ที่ 80 นัดของเจมี่ คาร์ราเกอร์ ผู้เล่นอีกคนที่น่าจับตามองคือโดมินิก โซบอสไล เขาทำประตูในเกมเยือนรายการนี้มา 3 นัดติดต่อกัน อาร์เน่ สล็อต ยอมรับว่านัดก่อนทีมสร้างโอกาสน้อยไป เขาเน้นย้ำให้ลูกทีมระวังจังหวะสวนกลับ ความเร็วของบาริช อัลแปร์ ยิลมาซ ความอันตรายของโอซิมเฮน
รายชื่อ 11 ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม
กาลาตาซารายมาในระบบผู้รักษาประตูอูกูร์ชาน ชาเคียร์ กองหลังมีซาช่า โบอี้ ดาวินซอน ซานเชซ อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่ อิสมาอิล จาคอบส์ กองกลางใช้ลูคัส ตอร์เรยร่า มาริโอ เลอมิน่า บาริช อัลแปร์ ยิลมาซ กาเบรียล ซาร่า โนอา ลัง กองหน้าตัวเป้าคือวิกเตอร์ โอซิมเฮน
ฝั่งลิเวอร์พูลใช้ผู้รักษาประตูจอร์จี มามาร์ดาชวิลี่ แนวรับประกอบด้วยเจเรมี่ ฟริมปง อิบราฮิม่า โกนาเต้ เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค มิลอส เคอร์เคซ กองกลางมีไรอัน กราเฟนแบร์ก อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกส่งโมฮาเหม็ด ซาลาห์ โดมินิก โซบอสไล โคดี้ กัคโป อูโก้ เอกิติเก้ ยืนเป็นกองหน้า
นัดนี้กาลาตาซารายได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน สถิติการพบกันนัดล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปี 2025 สโมสรจากตุรกีเปิดบ้านเอาชนะไป 1-0 จากลูกจุดโทษของโอซิมเฮน เจ้าบ้านมีทีเด็ดในเกมรุกรวดเร็วเฉียบคม ลิเวอร์พูลมีแรงจูงใจในการมาล้างตา มีสถิติชนะเกมเยือนในรอบ 16 ทีมถึง 9 จาก 12 ครั้งหลังสุด รูปเกมจะออกมาสูสี เจ้าบ้านคงเปิดเกมบุกเข้าใส่สลับกับการตั้งรับรอสวนกลับ ทีมเยือนต้องเล่นอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เสียประตูก่อน โอกาสจบลงด้วยผลเสมอมีสูง
ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล
ถ่ายทอดสดในไทยผ่าน TrueVisions (ทรูวิชั่นส์) และช่อง beIN SPORTS เป็นหลัก สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW, กล่องทรูไอดี, AIS PLAY และเว็บ beIN SPORTS ได้ทุกอุปกรณ์
