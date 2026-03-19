ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี

เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:25 น.
ภาพจาก : FB/เหน่ง เหม่งจ๋าย

ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด ย้อนเส้นทางอาชีพ อาทิตย์ มีมาก จากเวทีคาเฟ่สู่หน้าจอโทรทัศน์ เจ้าของฉายาเจ้าพ่อนักไท-อิน ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย เมื่อ 19 มี.ค. 69

ถ้าพูดถึงตลกที่ขายของกลางเวทีได้โดยที่คนดูไม่รู้สึกว่าโดนยัดเยียด มีอยู่คนเดียวในวงการนั่นคือ เหน่ง เหม่งจ๋าย ชื่อจริงคือ อาทิตย์ มีมาก เขาไม่ได้โด่งดังเพราะหน้าตา ไม่ได้ดังเพราะเต้นหรือร้องเพลง แต่ดังเพราะพูด เพราะขาย เพราะแป้กได้ถูกจังหวะ จนคนดูขำทั้งที่รู้ว่ากำลังโดนขายอยู่

ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย จากเวทีคาเฟ่สู่ทีมเชิญยิ้ม

เหน่ง เหม่งจ๋าย เริ่มต้นในฐานะสมาชิกคณะตลกเชิญยิ้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะตลกที่มีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย ก่อนที่ชื่อ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” จะกลายเป็นแบรนด์ของตัวเองที่คนจำได้มากกว่าชื่อจริงเสียอีก เขาเป็นที่รู้จักจากการแสดงในรายการวาไรตี้ บริษัท ฮาไม่จำกัด (มหาชน) รวมถึงมีผลงานภาพยนตร์ แดงพระโขนง (2022) ในบท “ไอ้ไม้”

ภาพจาก : FB/เหน่ง เหม่งจ๋าย

บทบาทในรายการ บริษัทฮาไม่จำกัด

รายการบริษัทฮาไม่จำกัดก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดในช่วงปี 2560–2562 ละนั่นคือยุคที่คนทั้งประเทศได้รู้จักเหน่งในแบบที่ใครก็ลอกเลียนไม่ได้

บทบาทหลักของเหน่งในรายการคือการ tie-in สินค้า รวมถึงเล่นมุกแป้กและมุกเหนือความคาดหมาย จนกลายเป็นนักแสดงหลักคนหนึ่งของรายการควบคู่กับ บอล เชิญยิ้ม, ตั๊ก บริบูรณ์, ค่อม ชวนชื่น, แจ๊ส ชวนชื่น, นุ้ย เชิญยิ้ม และโรเบิร์ต สายควัน

เขาได้รับฉายา “เจ้าพ่อนักไท-อิน” จากความสามารถในการขายสินค้าและมุกตลกที่ลื่นไหล คือคนอื่นขายของแล้วมุกสะดุด แต่เหน่งทำให้มันดูเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้เสมอ

หลังรายการถึงจุดพีค นักแสดงทุกคนมีงานจ้างเพิ่มขึ้น ทั้งการออนทัวร์คอนเสิร์ตในชื่อ “คอนเสิร์ตบริษัทฮา” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โจ๊กเกอร์แฟมิลี

ช่วงปลายปี 2568 เหน่งประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าออกมารับงานเองทั่วราชอาณาจักร โดยยังอยู่ในค่าย Joker Family ของตั๊ก บริบูรณ์ และร่วมแสดงในรายการ ก็มาดิคร้าบ

โพสต์ล่าสุดบนเฟซบุ๊กของเขาคือวันที่ 17 มีนาคม 2569 ประกาศว่าจะไปแสดงในงาน “เชิญยิ้มเชิญอร่อย” ที่เซ็นทรัล อุบล

สองวันต่อมา เหน่ง เหม่งจ๋าย ก็จากไป

ภาพจาก : FB/เหน่ง เหม่งจ๋าย

เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ

เหน่ง เหม่งจ๋าย ในวัย 51 ปี (บางแหล่งข่าวระบุว่า 47, 48 ปี) เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย ก่อนเข้ารักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสิ้นใจในเวลาต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2569

ภรรยาของหม่ำ จ๊กมก ยืนยันผ่านคอมเมนต์ว่า “เค้าไปสบายแล้ว เพิ่งไปเมื่อกี้” ส่วน เอ็นดู วงษคำเหลา โพสต์ว่า “ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูกเหน่ง ไปหลับให้สบาย ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะลูก”

นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์อาลัยว่า “หลับให้สบายนะครับพี่ชาย พี่เหน่ง เหม่งจ๋าย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ”

เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์รับงานแสดงวันที่ 17 แล้วสิ้นใจวันที่ 19 ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือโพสต์สุดท้าย

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

