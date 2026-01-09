เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

พูดแล้ว! เหน่ง เหม่งจ๋าย เปิดใจครั้งแรก สาเหตุออกมารับงานเอง เพราะภาระที่เพิ่มขึ้น ยืนยันไม่ได้ทะเลาะกับ บอล เชิญยิ้ม ลั่น ยังรักกันเหมือนเดิม
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกสังคมและแฟนรายการตั้งคำถาม หลังจากที่ตลกชื่อดัง เหน่ง เหม่งจ๋าย ออกมาประกาศรับงานเองเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่อยู่ร่วมวงกับตลกรุ่นพี่ บอล เชิญยิ้ม มายาวนานหลักสิบปี ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ เกิดมาจากอะไรกันแน่? ทะเลาะภายใน หรือน้อยใจที่ไม่ค่อยมีบทบาท
ล่าสุด เหน่ง เหม่งจ๋าย ได้เปิดใจพูดถึงสาเหตุที่ตัดสินใจออกมารับงานเอง ผ่านทางรายการ Apop Today ช่องอมรินทร์ทีวี ระบุว่า “ไม่มีเรื่องบาดหมางใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นเพราะตนเองเพิ่งซื้อบ้านใหม่และมีครอบครัวที่ต้องดูแล ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าบ้าน ค่ารถ และค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องออกมาบริหารจัดการรับงานด้วยตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ ขณะนี้มีทั้งการทำวงร้องเต้นเล่นตลกกับกลุ่มเพื่อน และงานในรายการ ก็มาดิคร้าบ ที่อัดไว้แล้วก็ยังมีตนอยู่”
เมื่อถูกถามถึงกระแสโซเชียลที่โยงว่ามีการทะเลาะกัน หรือสาเหตุจากการที่เจ้าตัวไม่ถูกผลักดันให้โดดเด่นเท่าคนอื่น เหน่ง รีบปฏิเสธทันที พร้อมยืนยันว่า “ทุกคนใน ก็มาดิคร้าบ รักผมมาก ไม่ว่าจะ บอสตั๊ก พี่นุ้ย พี่หลุยส์ พี่แจ๊ส พี่แจง น้องเมย์ ทุกคนรักตนหมด โดยเฉพาะ พี่บอล รักมากด้วย แล้วแกก็เป็นห่วงด้วย เพราะอยู่กับแกมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว ไม่ได้แยกออกมาจากบ้าน พอแยกออกมาแกก็เป็นห่วง เรื่องสุขภาพ เรื่องดื่ม แกเป็นห่วงรักตนมาก ตนก็รักแกมาก แกเป็นผู้มีพระคุณกับตนมาก ทำให้ตนมีชื่อเสียง ไม่มีอะไรเลย ยังรักกันเหมือนเดิม ส่วนเรื่องบทบาทที่ว่าไม่เด่นนั้นไม่จริงเลย มันเป็นเรื่องของคาแร็กเตอร์ที่ต้องเหมาะสมกับงานมากกว่า”
สำหรับก้าวใหม่ในฐานะศิลปินอิสระ เหน่ง เหม่งจ๋าย ยอมรับว่า “ตนคาดหวังให้รายได้ดีขึ้นเพื่อจุนเจือครอบครัว โดยในระยะแรกจะเป็นการนำวงดนตรีต่าง ๆ มาร่วมขึ้นโชว์ในงานก่อน ก่อนจะวางแผนจัดตั้งวงให้เป็นหลักเป็นฐานในอนาคตอันใกล้นี้” พร้อมขอบคุณแฟน ๆ ที่เข้าใจและยังคงให้การสนับสนุนเหมือนเดิม
อ้างอิงจาก : AMARINTV : อมรินทร์ทีวี
