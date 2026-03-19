“เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดาราตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 48 ปี
เหน่ง เหม่งจ๋าย ดาราตลกชื่อดัง เจ้าของผลงาน บริษัท ฮาไม่จำกัด เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 48 ปี หลังต่อสู้กับมะเร็งตับระยะสุดท้าย
เพจเฟซบุ๊ก Major Group ได้แจ้งข่าวเศร้าว่า “เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ อาทิตย์ มีมาก ตลกคาเฟ่และนักแสดงผู้สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชม
เขาเป็นที่รู้จักจากการแสดงตลกในรายการวาไรตี้ บริษัท ฮาไม่จำกัด (มหาชน) ด้วยทักษะการแสดงและการ Tie-in ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงผลงานภาพยนตร์ แดงพระโขนง (2022) ในบท “ไอ้ไม้”
เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 48 ปี
ผลงานและความสามารถของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมและวงการบันเทิงไทยตลอดไป
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง”
ทั้งนี้ เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปด้วยโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย ก่อนเข้ารักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และเสียชีวิตลงในที่สุด
