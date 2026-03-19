การเงินเศรษฐกิจ

คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค “ของขาด-จ่อขึ้นราคา”

Aindravudh เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:30 น.
74
คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค "ของขาด-จ่อขึ้นราคา"

สัญญาณเตือนเงินเฟ้อ 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค ร่อนจดหมายด่วนถึงร้านค้า “ของขาด-จ่อขึ้นราคา” เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

สะเทือนถึงเชลฟ์ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านโชห่วยทั่วประเทศ วิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังลุกลามมากระทบปากท้องคนไทยโดยตรง ห่วงโซ่อุปทานโลกปั่นป่วน ราคาน้ำมันพุ่งสูง และเกิดภาวะขาดแคลนเม็ดพลาสติก

ล่าสุด 5 บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) รายใหญ่ที่สุดของไทย ได้ทยอยส่งหนังสือแจ้งเตือนตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วประเทศ ให้เตรียมรับมือกับปัญหาสินค้าขาดตลาดและต้นทุนที่กำลังจะพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป

  • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (ประกาศ 13 มี.ค.) เผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันดิบ ทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ขวด, ซอง) ผลิตไม่ทัน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป สินค้ามีโอกาส “ขาดส่ง” โดยบริษัทกำลังเร่งส่งทีมงานเข้าหารือกับคู่ค้าเพื่อหาทางรับมือร่วมกัน

  • บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ประกาศ 13 มี.ค.) ได้รับผลกระทบด้านเส้นทางขนส่งทั้งทางเรือและอากาศ ขณะนี้กำลังหาเส้นทางสำรองและประสานซัพพลายเออร์เพื่อล็อกสเปกวัตถุดิบ พร้อมเตือนว่าหากสงครามยืดเยื้อ ราคาสินค้าอาจต้องปรับตัวขึ้น ขอให้ร้านค้าเร่งสั่งของตุนไว้ล่วงหน้า

  • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (ประกาศ 17 มี.ค.) ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งจากราคาวัตถุดิบและค่าขนส่ง โดยผลกระทบจะชัดเจนตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป บริษัทจึงเร่งผลิตสินค้าตุนไว้ในเดือนมีนาคม เพื่อให้ร้านค้าสามารถกักตุนสต็อกในราคาเดิมได้ทันก่อนที่จะมีการปรับต้นทุน

  • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (ประกาศ 18 มี.ค.) ต้นทุนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทมีข้อจำกัดในการผลิต ปริมาณสินค้าพร้อมจำหน่ายจะลดลงจากปกติและอาจจัดส่งล่าช้า จึงแนะนำให้ร้านค้าพิจารณาจัดเก็บสต็อกเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

  • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เผชิญความเสี่ยงเรื่องปริมาณวัตถุดิบจำกัดและค่าขนส่งที่แพงขึ้น กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินค้าทุกกลุ่ม ทั้งของใช้ในบ้าน ส่วนบุคคล และอาหาร คาดว่าผลกระทบจะเริ่มเดือนเมษายนและอาจทำให้ต้องปรับราคาสินค้าในอนาคต จึงขอให้ร้านค้าเร่งตุนสต็อกโดยด่วน

ทิศทางของทั้ง 5 บริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือขอให้ร้านค้าปลีกและตัวแทนจำหน่ายเร่งกักตุนสินค้าในเดือนมีนาคม ก่อนที่สต็อกราคาเดิมจะหมดลง เพราะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ตลาดอุปโภคบริโภคของไทยจะต้องเผชิญกับภาวะ “สินค้าส่งช้า-ของขาดตลาด” และมีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องปรับราคาสินค้าขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:30 น.
74
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button