หวานใจ ดาราตลกดัง แจ้งข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม แห่ส่งกำลังใจล้น

“เจน ฟอลลอน” หวานใจ 40 ปีของ “ริคกี้ เจอร์เวส” เผยกำลังรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น
การตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีเปลี่ยนชีวิตได้จริง เจน ฟอลลอน (Jane Fallon) นักเขียนและโปรดิวเซอร์วัย 65 ปี ผู้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและคู่ชีวิตที่คบหากันมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษของนักแสดงตลกตัวพ่อ ริคกี้ เจอร์เวส (Ricky Gervais) ออกมาอัปเดตข่าวที่ทำเอาแฟนๆ แอบตกใจ ว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม โชคดีที่เจอเร็ว ทั้งที่ตัวเธอเองไม่มีอาการป่วยใดๆ แจ้งเตือนเลยแม้แต่น้อย
เจนได้โพสต์ภาพตัวเองสวมเสื้อยืดสีดำเรียบๆ พร้อมข้อความบนภาพว่า “มีข่าวมาบอกนิดหน่อย… (ทุกคนอย่าเพิ่งแพนิกนะ)” ลงบนอินสตาแกรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่ออธิบายสาเหตุที่เธอค่อนข้างเงียบหายไปจากโซเชียลในช่วงนี้
เธอเล่าว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน เธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งนับว่าโชคดีมากๆ ที่โรคยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และแนวโน้มการรักษาก็ออกมาดีเยี่ยม “ฉันไปทำแมมโมแกรมตรวจคัดกรองตามปกติเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสค่ะ ฉันไม่มีอาการอะไรเลย แต่นักรังสีวิทยาคนเก่งของฉันสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่าง ก็เลยส่งตัวฉันไปตรวจเพิ่มเติมจนถึงขั้นต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy)”
ตั้งแต่นั้นมา เธอต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อทำทั้งแมมโมแกรม เจาะชิ้นเนื้อเพิ่ม และสแกน MRI เพื่อหาพิกัดจุดที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนที่สุด
เจนยอมรับตรงๆ ว่ากระบวนการเหล่านี้ค่อนข้างหนักหน่วงเอาการ โดยมีกำหนดเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเจนบอกว่าช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้นทรมานใจสุดๆ จนอยากจะผ่าๆ ให้จบไปซะเดี๋ยวนี้เลย
แต่ท่ามกลางเรื่องเครียดๆ เธอก็ยังมีกำลังใจสุดคิวต์คอยฮีลใจ นอกจากริคกี้ที่คอยดูแลแล้ว เธอยังอวดภาพ “ทีมแพทย์ส่วนตัว” สุดน่ารัก นั่นคือ ตุ๊กตาหมีคล้องหูฟังแพทย์ที่ชื่อว่า ‘ดร.อีริค’ และน้องแมวสุดที่รักอย่าง ‘พิกเคิล’ ที่ถูกจับมาตัดต่อใส่ชุดพยาบาลสีม่วงพร้อมป้ายชื่อ มาช่วยสร้างรอยยิ้มในช่วงเวลาตึงเครียดด้วย
สำหรับตำนานรักมาราธอนของ เจน และ ริคกี้ ทั้งคู่ปิ๊งรักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่ University College London และจับมือเคียงข้างกันมาตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งแฟนๆ มักจะสงสัยว่าทำไมรักยาวนานขนาดนี้ถึงไม่จูงมือกันเข้าประตูวิวาห์สักที?
เรื่องนี้ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้แคร์เรื่องใบทะเบียนสมรส ริคกี้เคยพูดสไตล์ตลกร้ายถึงความเชื่อส่วนตัวของเขาไว้เมื่อปี 2010 ว่า “ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนแต่งงานกันแล้ว แชร์ทุกอย่างร่วมกัน เผลอๆ ‘การแต่งงานหลอกๆ’ ของเรายังยืนยาวกว่าชีวิตคู่จริงๆ ของหลายคนซะอีก และมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะต้องไปจัดพิธีสาบานตนต่อหน้าพระเจ้า ในเมื่อพระเจ้าไม่มีจริงครับ”
ถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่จับมือกันแน่นในทุกสถานการณ์จริงๆ ขอส่งกำลังใจให้คุณเจน ฟอลลอน การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีและกลับมาแข็งแรงไวๆ
