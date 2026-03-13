ข่าวดาราบันเทิง

หวานใจ ดาราตลกดัง แจ้งข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม แห่ส่งกำลังใจล้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 10:48 น.
52

“เจน ฟอลลอน” หวานใจ 40 ปีของ “ริคกี้ เจอร์เวส” เผยกำลังรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น

การตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีเปลี่ยนชีวิตได้จริง เจน ฟอลลอน (Jane Fallon) นักเขียนและโปรดิวเซอร์วัย 65 ปี ผู้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและคู่ชีวิตที่คบหากันมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษของนักแสดงตลกตัวพ่อ ริคกี้ เจอร์เวส (Ricky Gervais) ออกมาอัปเดตข่าวที่ทำเอาแฟนๆ แอบตกใจ ว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม โชคดีที่เจอเร็ว ทั้งที่ตัวเธอเองไม่มีอาการป่วยใดๆ แจ้งเตือนเลยแม้แต่น้อย

เจนได้โพสต์ภาพตัวเองสวมเสื้อยืดสีดำเรียบๆ พร้อมข้อความบนภาพว่า “มีข่าวมาบอกนิดหน่อย… (ทุกคนอย่าเพิ่งแพนิกนะ)” ลงบนอินสตาแกรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่ออธิบายสาเหตุที่เธอค่อนข้างเงียบหายไปจากโซเชียลในช่วงนี้

เธอเล่าว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน เธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งนับว่าโชคดีมากๆ ที่โรคยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และแนวโน้มการรักษาก็ออกมาดีเยี่ยม “ฉันไปทำแมมโมแกรมตรวจคัดกรองตามปกติเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสค่ะ ฉันไม่มีอาการอะไรเลย แต่นักรังสีวิทยาคนเก่งของฉันสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่าง ก็เลยส่งตัวฉันไปตรวจเพิ่มเติมจนถึงขั้นต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy)”

ตั้งแต่นั้นมา เธอต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อทำทั้งแมมโมแกรม เจาะชิ้นเนื้อเพิ่ม และสแกน MRI เพื่อหาพิกัดจุดที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนที่สุด

เจนยอมรับตรงๆ ว่ากระบวนการเหล่านี้ค่อนข้างหนักหน่วงเอาการ โดยมีกำหนดเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเจนบอกว่าช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้นทรมานใจสุดๆ จนอยากจะผ่าๆ ให้จบไปซะเดี๋ยวนี้เลย

แต่ท่ามกลางเรื่องเครียดๆ เธอก็ยังมีกำลังใจสุดคิวต์คอยฮีลใจ นอกจากริคกี้ที่คอยดูแลแล้ว เธอยังอวดภาพ “ทีมแพทย์ส่วนตัว” สุดน่ารัก นั่นคือ ตุ๊กตาหมีคล้องหูฟังแพทย์ที่ชื่อว่า ‘ดร.อีริค’ และน้องแมวสุดที่รักอย่าง ‘พิกเคิล’ ที่ถูกจับมาตัดต่อใส่ชุดพยาบาลสีม่วงพร้อมป้ายชื่อ มาช่วยสร้างรอยยิ้มในช่วงเวลาตึงเครียดด้วย

สำหรับตำนานรักมาราธอนของ เจน และ ริคกี้ ทั้งคู่ปิ๊งรักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่ University College London และจับมือเคียงข้างกันมาตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งแฟนๆ มักจะสงสัยว่าทำไมรักยาวนานขนาดนี้ถึงไม่จูงมือกันเข้าประตูวิวาห์สักที?

เรื่องนี้ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้แคร์เรื่องใบทะเบียนสมรส ริคกี้เคยพูดสไตล์ตลกร้ายถึงความเชื่อส่วนตัวของเขาไว้เมื่อปี 2010 ว่า “ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนแต่งงานกันแล้ว แชร์ทุกอย่างร่วมกัน เผลอๆ ‘การแต่งงานหลอกๆ’ ของเรายังยืนยาวกว่าชีวิตคู่จริงๆ ของหลายคนซะอีก และมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะต้องไปจัดพิธีสาบานตนต่อหน้าพระเจ้า ในเมื่อพระเจ้าไม่มีจริงครับ”

ถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่จับมือกันแน่นในทุกสถานการณ์จริงๆ ขอส่งกำลังใจให้คุณเจน ฟอลลอน การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีและกลับมาแข็งแรงไวๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม” บันเทิง

“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

2 นาที ที่แล้ว
เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

6 นาที ที่แล้ว
ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้

32 นาที ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ &quot;มยุรี นารี&quot; ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”

38 นาที ที่แล้ว
จ่าพิชิต เผยแผนขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ เสี่ยงถูกโจมตี ข่าว

จ่าพิชิต เตือนแรง ขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ลั่น มีคนเคยถูกยิงดับ ใครไปขอให้โชคดี

45 นาที ที่แล้ว
ยังไง? ร็อคกี้-ดิ๊งค์ สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น บันเทิง

ยังไง? ร็อคกี้-ดิ๊งค์ สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น

51 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/3/69 คัดเน้นๆ สายฟันห้ามพลาด ลุ้นรวยรับวันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซันนี่ แบกเป้เกอร์ แฉซ้ำ! เกาะพะงันนอมินีพุ่ง หวั่นกลายเป็นเทลอาวีฟสาขา 2 ข่าว

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์ย้ำ คนอิสราเอลกว้านซื้อที่ดิน “เกาะพะงัน” หวั่นกลายเป็นเทลอาวีฟสาขา 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ เฉลยอายุจริง น็อต วิศรุต บันเทิง

อายุจริง น็อต วิศรุต ฟิตหุ่นปัง หน้าเด็กโกงอายุ โซเชียลอึ้ง แทบไม่เชื่อสายตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมจตาบา คาเมเนอี&quot; ประกาศเดินหน้าปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แม้ยังไร้เงาผู้นำ ข่าวต่างประเทศ

โมจตาบา คาเมเนอี ประกาศเดินหน้าปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แม้ยังไร้เงาผู้นำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.อ๊อด เผยนิสัย ตระกูลชาห์ เจ้าของเรือมยุรีนารี รวยหมื่นล้าน แต่ติดดินมาก ข่าว

อ.อ๊อด เผยนิสัย เจ้าของเรือมยุรีนารี รวยหมื่นล้าน แต่ติดดินมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เรือมยุรี นารี เผชิญเหตุโจมตีฮอร์มุซ รับงวด 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เรือมยุรี นารี โดนโจมตีฮอร์มุซ หวยงวด 16 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวานใจ ดาราตลกดัง แจ้งข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม แห่ส่งกำลังใจล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผุ้โดยสารสงสัยแท็กซี่มิเตอร์พุ่งไม่ถึง 10 วินาทีเด้งขึ้น 2 บาท ผิดปกติไหม ข่าว

ปกติไหม? แท็กซี่มิเตอร์พุ่งรัว ๆ ไม่ถึง 10 วินาทีเด้ง 2 บาท โซเชียลเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง แต่กลุ่มติดอาวุธอ้างผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กสิกร ปิดปรับปรุงระบบเดือนมีนาคม 69 โอนเงินไม่ได้ เศรษฐกิจ

ธ.กสิกร ปิดปรับปรุงระบบเดือนมีนาคม 69 โอนเงินไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โต้คนด้อยค่า แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทย ลั่น อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ข่าว

กัน จอมพลัง โต้คนด้อยค่า แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทย ลั่น อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูษี เชิญยิ้ม เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนชาวเน็ตเสพสื่อแบบมีสติ บันเทิง

ชูษี เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนเสพสื่อแบบมีสติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย อาร์สยาม เลิกดีเจแมน บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม ยอมรับเลิก ดีเจแมน ปัญหาถาโถม ขอโฟกัสลูก ไม่เปิดรับรักใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น PSL 12 มี.ค. 69 รีบาวด์ 1.44% ปิด 7.05 บาท หลังวันก่อนหน้าร่วงแรง 7.33% จากแรงกังวลเหตุเรือมยุรี นารี ถูกโจมตี เศรษฐกิจ

หุ้น PSL 12 มี.ค. 69 รีบาวด์ 1.44% ปิด 7.05 บาท หลังวันก่อนหน้าร่วงแรง 7.33% จากแรงกังวลเหตุเรือมยุรี นารี ถูกโจมตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านมีแร่สร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านสร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายพิการสุดทน เข็นวีลแชร์ขวางรถเมล์ หลังถูกคนขับเมินไม่จอดรับ 3 คันรวด ข่าว

ชายพิการสุดทน เข็นวีลแชร์ขวางรถเมล์ หลังถูกคนขับเมินไม่จอดรับ 3 คันรวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ ด่าเจ็บปม เมียหึงผัวถูกเรียก &#039;สามีแห่งชาติ&#039; ลั่น &quot;เพ้อเจ้อ รอมันได้กันก่อนค่อยโวยวาย&quot; บันเทิง

อ.เบียร์ ด่าเจ็บปม เมียหึงผัวถูกเรียก ‘สามีแห่งชาติ’ ลั่น “เพ้อเจ้อ รอมันได้กันก่อนค่อยโวยวาย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ผู้ประกาศข่าวระดับตำนาน ยืดหยัดตั้งแต่ 9/11 จนถึงวิกฤตโควิด-19 บันเทิง

สิ้นแล้ว ผู้ประกาศข่าวระดับตำนาน ยืดหยัดตั้งแต่ 9/11 จนถึงวิกฤตโควิด-19

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 10:48 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ &quot;มยุรี นารี&quot;

สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
จ่าพิชิต เผยแผนขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ เสี่ยงถูกโจมตี

จ่าพิชิต เตือนแรง ขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ลั่น มีคนเคยถูกยิงดับ ใครไปขอให้โชคดี

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
Back to top button