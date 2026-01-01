ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ระเบิด บาร์สกีรีสอร์ต สวิตเซอร์แลนด์ คร่าชีวิต หลายสิบศพ อิตาลีเผยตายแล้ว 40 เจ็บสาหัสอื้อ ทางการประกาศภาวะฉุกเฉิน
Crans-Montana, สวิตเซอร์แลนด์ — เกิดเหตุระทึกขวัญสั่นสะเทือนยุโรป รับปีใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสวิตเซอร์แลนด์แถลงข่าว เหตุระเบิดและเพลิงไหม้รุนแรงภายในบาร์แห่งหนึ่ง ณ เมืองตากอากาศชื่อดัง “Crans-Montana” ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการสาหัส
เหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่ร้าน “Le Constellation” ซึ่งเป็นบาร์ยอดนิยม เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเวลานี้
นาย Gaetan Lathion โฆษกตำรวจเปิดเผยกับสำนักข่าว AFP ว่าได้เกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ตามมาด้วยเพลิงไหม้ภายในร้าน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเกิดจากแรงระเบิดหรือเปลวเพลิง แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมองว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ ไม่ใช่การก่อการร้าย
แม้ตำรวจท้องถิ่นจะยังไม่เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดระหว่างกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล แต่กระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีได้อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจสวิสว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 40 ราย
ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่มีกว่า 100 รายนั้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 150 นาย พร้อมด้วยรถพยาบาล 40 คัน และเฮลิคอปเตอร์ 10 ลำ ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าโรงพยาบาลในแคว้นวาเล (Valais) รองรับผู้ป่วยจนเต็มศักยภาพแล้ว ทำให้ต้องเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสทางอากาศไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในซูริก
ล่าสุด ทางการสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมสั่งปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุโดยรอบและประกาศเขตห้ามบินเหนือบริเวณดังกล่าวแล้ว ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสยืนยันว่ามีพลเมืองของตนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนแจ้งว่ายังไม่มีข้อมูลชาวสวีเดนได้รับผลกระทบ
ซิลเวีย คอสเตโล ผู้สื่อข่าว BBC ที่อยู่ในพื้นที่เล่าว่า เธอขับรถผ่านหน้าบาร์แห่งนี้เพียง 30 นาทีก่อนเกิดเหตุระเบิด โดยบรรยากาศหลังเกิดเหตุเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจ และเสียงไซเรนรถพยาบาลดังระงมต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง
