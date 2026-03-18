คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมตรวจ DNA

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:17 น.
คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ยืนยันลูกสาวเป็นลูกฝ่ายชาย

คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ลดสถานะเหลือแค่พ่อ-แม่ เผยสาเหตุชีวิตคู่ไม่ราบรื่น ยืนยันลูกสาวเป็นลูกเอสแน่นอน โต้ข่าวแม่ฝ่ายชายพาลูกตรวจ DNA

หลังจากกระแสข่าวในวงการบันเทิงว่าดาราระดับพระเอกเลิกภรรยาชาวต่างชาติ แต่เพิ่งรู้ว่าลูกที่เพิ่งคลอดไม่ใช่ลูกของตนเอง โซเชยลบางส่วนจับโนงไปที่คู่ของคิตตี้-เอส ล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก ขณะเดินทางไปขึ้นศาลเพื่อไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องกับอดีตสามี เอส กันตพงศ์ หลังประกาศลดสถานะเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูก

คิตตี้ เล่าย้อนไปว่า เธอและเอสเคยจดทะเบียนสมรสกันจริง และได้ตัดสินใจจดทะเบียนหย่าไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุหลักเป็นเพราะชีวิตคู่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่วาดฝันไว้ ในช่วงหลังหย่าตนยังคงเดินทางไป ๆ มา ๆ ที่เมืองไทย และลูกสาวก็มีไปพักอยู่บ้านของอดีตสามีบ้าง

หนึ่งในประเด็นที่หลายคนสงสัย คือ ข่าวลือที่ว่าคุณแม่ของฝ่ายชายพาหลานไปตรวจ DNA นั้น คิตตี้ยอมรับว่าทราบข่าวนี้ และ งงมากว่าข่าวออกมาได้อย่างไร ตอนแรกไม่อยากออกมาพูดถึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไร เพราะเธอยืนยันหนักแน่นว่า ลูกสาวคือลูกของเอสแน่นอน พร้อมฝากไว้ว่าความสัมพันธ์นั้นควรเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ควรมีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หลายคนสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงต้องบานปลายไปจนถึงชั้นศาล ฝ่ายหญิงอธิบายว่า ตอนที่หย่ากันพยายามหาทางออกร่วมกันแล้ว แต่ไม่เป็นผล เพราะตนรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยถูกมองเห็นและไม่เคยถูกรับฟังเลยจึงต้องขอพึ่งอำนาจศาลเพื่อหาทางออก

สำหรับการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในวันนี้ คิตตี้ยอมรับตรง ๆ ว่าก็กลัวจะผิดสัญญา เพราะก่อนหย่าได้มีการทำข้อตกลงกันไว้ว่า ห้ามพูดเรื่องนี้ออกสื่อ แต่วันนี้ที่ตัดสินใจพูดก็เพื่อต้องการปกป้องตัวเองและลูก

คิตตี้ เผยว่า การขึ้นศาลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะกีดกันหรือเอาลูกมาไว้ที่ตัวเองคนเดียว สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือ ศาลได้ให้อำนาจปกครองลูกร่วมกันทั้งพ่อและแม่ ส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ แต่ยืนยันว่ามีสัญญาตกลงกันไว้ชัดเจน ซึ่งมีสัญญาบางข้อที่ฝ่ายชายได้ละเมิดไป

ฝ่ายหญิง ยอมรับว่า การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยคนเดียวมีอุปสรรคใหญ่คือเรื่องภาษา เมื่อต้องมาเจอกับเรื่องข้อกฎหมายก็ยิ่งยากและซับซ้อนไปกันใหญ่ แต่ในฐานะคนเป็นแม่เธอเลือกที่จะยึดเอาความสุขของลูกเป็นหลัก และยังคงเชื่อมั่นในระบบความถูกต้องของไทย และไม่คิดท้อแท้ เพราะอยากเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนให้ผู้หญิงคนอื่นๆ กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองเช่นกัน

ท้ายที่สุด เมื่อถูกถามว่าอยากให้เรื่องนี้จบลงอย่างไร คิตตี้ตอบด้วยความหวังว่า แม้พ่อกับแม่จะแยกทางกันแล้ว แต่เธอก็อยากให้ทั้งคู่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุข และเธอกับลูกก็ยังอยากใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยต่อไป เพราะสำหรับเธอเมืองไทยก็เหมือนบ้านไปแล้ว

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 18 3 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

6 นาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot; บันเทิง

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

15 นาที ที่แล้ว
ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ บันเทิง

ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ คุณแม่สุดสตรอง ฝ่ามรสุมรักร้าว

21 นาที ที่แล้ว
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

21 นาที ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร เศรษฐกิจ

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

28 นาที ที่แล้ว
ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจ

ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

30 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม ราคาขายปลีกเนื้อหมู มีนาคม 69 ปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท

51 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ขอโทษ &quot;อนุทิน&quot; ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ยืนยันลูกสาวเป็นลูกฝ่ายชาย บันเทิง

คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมตรวจ DNA

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้สูญเสียแมว ข่าว

คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้ แมวตาย แนะพ่อแม่วิธีปลอบลูก เมื่อเสียสัตว์เลี้ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท. สั่งผู้ว่าฯ ประสานตำรวจทั่วประเทศ ปลดล็อกรถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เป็นเวลา 1 เดือน ข่าว

ด่วนที่สุด มท. สั่งผู้ว่าฯ ไฟเขียวทั่วประเทศ รถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เวลา 1 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย ข่าว

อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิตงาย (กฤษฎา ปิมลือ) แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV ข่าว

ประวัติ กิตงาย แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ ข่าว

ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าหมอบรรจุใหม่ ด่าคนไข้สิทธิ 30 บาท โง่-ปัญญาอ่อน แถมไม่ฟังคำสั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ บันเทิง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต หัวใจวายดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้นราคา บ้านแพงขึ้นด้วยไหม? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกรับเรื่องเจ้าดำ หมาจรถูกวางยาเสียชีวิต ข่าว

อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก ข่าว

กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาววงการสีกากี! หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะลูกน้องน่วมปมถูกเตือนทำผิดกฎ ข่าว

สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 18 3 69

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
Back to top button